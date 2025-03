Campi di volontariato organizzati da Ibo Italia

Si chiamano campi di volontariato e sono centinaia di opportunità rivolte ai giovani per unire una vacanza all’estero con l’attivismo e la solidarietà.

Ibo Italia, organizzazione di volontariato che gestisce la mobilità giovanile mediante esperienze di breve, media e lunga durata, organizza per l’estate 2025 23 campi di volontariato all’interno di una offerta di centinaia di proposte proveniente dalle organizzazioni aderenti al network internazionale Alliance of European Voluntary Service Organisations.

Sono 23 le proposte di Ibo Italia per viaggiare in estate. Sette in Italia (14-17): a Ferrara, a Parma, in barca a vela in Arcipelago Toscano e in Arcipelago della Maddalena. Dieci in Extra UE (18+): in Perù, Tanzania, Madagascar, Guatemala, sei in Italia (18+) nell’ambito del programma Esc European Solidarity Corps: a Fano, a Voltri, ad Argenta, a Cona, a Parma, a Cosenza.

Sono esperienze residenziali, di durata variabile dai sette giorni al mese, in tanti luoghi del mondo prestando lavoro per una metà della giornata all’interno di progetti di solidarietà, cittadinanza attiva, tutela ambientale, valorizzazione del patrimonio culturale. I candidati possono scegliere in base alle proprie sensibilità, incontrare ragazzi provenienti da tutto il mondo e vivendo una esperienza interculturale e anche linguistica.

I costi variano in base alla tipologia e alla destinazione scelta; le spese di viaggio sono da considerare a parte. Info e prenotazioni sul sito di IBO Italia nella sezione Campi di Volontariato: https://iboitalia.org/campi-di-volontariato/.

Ibo Italia, organizzazione di volontariato di Ferrara, gestisce la mobilità giovanile in ambito volontariato, mediante esperienze di breve, media e lunga durata, in Italia e all’estero, per giovani dai 14 ai 17 anni e dai 18 ai 30 anni. Espleta questa funzione mediante campi di volontariato, Servizio Civile Universale, Corpo Europeo di Solidarietà (Programma ESC) e scambi giovanili. E’ impegnata inoltre nel campo della cooperazione internazionale.