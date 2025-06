Campi estivi, scatta il conto alla rovescia

E’ conto alla rovescia a Portomaggiore per Campus estivo per l’infanzia 2025 – scuola "Sorelle Ida e Rina Nigrisoli", realizzato dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in coprogettazione con il Comune di Portomaggiore. Sarà attivo per tre settimane a partire dal 30 giugno al 20 luglio (30 giugno-4 luglio, 7 – 11 luglio, 14 – 18 luglio) e rivolto alle bambine e ai bambini dai 3 ai 6 anni e si svolgerà nella scuola materna "Sorelle Nigrisoli", in via Andrea Costa 52 a Portomaggiore.

Il campus è rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni iscritti alle scuole dell’infanzia statali del territorio di Portomaggiore. Il Campus sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 con ingresso massimo entro le 9 e fino alle 17. Il costo a carico delle famiglie sarà di 90 euro a settimana comprensivo dei pasti. Alle famiglie sarà richiesto di prenotare almeno due settimane, consecutive o non consecutive, al momento dell’iscrizione.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 20 giugno, chiamando il numero 333-1213565 dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 per fissare appuntamento per la compilazione di tutta la modulistica necessaria.

Il campus estivo fa parte di un progetto più ampio che prevede altre azioni che verranno realizzate in co-progettazione Comune di Portomaggiore-Parrocchia Santa Maria Assunta a potenziamento di attività extrascolastiche, come il servizio di pre-scuola a favore degli alunni della scuola primaria di Portomaggiore e il pre-scuola per gli alunni della scuola dell’infanzia Nigrisoli per l’anno scolastico 2025/2026. Le attività si svolgeranno nei locali della scuola primaria e della scuola materna "Sorelle Nigrisoli" dell’Istituto Comprensivo di Portomaggiore "Federico Bernagozzi".