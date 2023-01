Campionati di filosofia, ci pensa il Montalcini

Tre alunni del ‘Levi Montalcini’ accedono alla selezione regionale dei campionati di filosofia, promossa dal ministero dell’istruzione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, con gli Uffici Scolastici Regionali. Per il ’Montalcini’ di Argenta hanno partecipato nove studenti. La gara consisteva nell’elaborazione di un saggio filosofico scritto in lingua italiana o in lingua straniera. I tre allievi più meritevoli Alessandro Ricci, Nicholas Protano e Tassnim Merighi. Parteciperanno alla selezione regionale che si svolgerà il 16 marzo in modalità on line.