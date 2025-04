Campionati provinciali di società: successi e record per i giovani atleti del Cus Ferrara

Si è svolta al campo scuola “G. Lenzi” la prima giornata dei campionati provinciali di società organizzata dal Cus Ferrara, con una parte di gare in programma per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. Buoni risultati dei giovani cussini, presenti non al completo, complice la giornata festiva e il periodo di lunghe vacanze scolastiche.

Vittoria e secondo posto per le due Ragazze dei 60 metri, Giorgia Zanzi e Noemi Lucia Basas, con il medesimo tempo di 9.0; nella stessa gara, le altre cussine Anna Alvisi e Anna Dall’Ara hanno corso in 9.9, Sara Botti in 10.0 e Giorgia Messineo in 10.4. Primo posto anche per i Ragazzi con Fabio Besutti, con 8.9, mentre Christian Minelli è giunto quarto con 9.4. Restando nelle gare di velocità, nei m. 80 Cadette la migliore cussina è stata Viola Baccarini che ha fermato il crono a 11.7, poi Malena Kona che ha migliorato il suo personale correndo in 11.9 e a seguire le debuttanti Sofia Saltarelli (12.1), Cherif Okouwagbor (12.2) e Giulia Lazzarato (12.3). Nei Cadetti, quarto posto per Luca Occhiali con 10.8, mentre Carlo Zanghirati ha corso i m 300 ostacoli in 48.7 piazzandosi secondo.

Nei salti, vittoria nel triplo per il cadetto Samuele Ricci, che ha migliorato il suo personale con un buon 11,31 m, quarto Filippo De Carli, alla sua prima gara nella specialità, con 9,28 m.

Nella categoria Ragazzi, buon terzo posto nel salto in alto con 1,36 (suo nuovo record) di Pietro Giovinazzo, che è arrivato anche secondo nel salto in lungo con 4,13 m. Sempre nel lungo, quarto Fabio Besutti con 3,89 m, sesto Christian Minelli con 3,64. Nel salto con l’asta cadette, in pedana solo le due cussine Chiara Ferraro, che ha saltato 2,00 m, e Anna Evangelisti, alla sua prima competizione, che ha valicato l’asticella a 1,70 m.

Hanno chiuso la giornata di gare le staffette 4x100: per il Cus in pista solo con le Ragazze, giunte seconde con Basas, Dall’Ara, Messineo e Alvisi che hanno corso in 1:00.7.

La seconda giornata dei Campionati di società, con in programma l’altra parte di gare previste per tale manifestazione, si svolgerà a Bondeno il 7 maggio.