Campionato Provinciale di Pesca 2025: Successo al Navigabile di Migliarino

È stato il Navigabile a Migliarino ad ospitare la gara di apertura del Campionato Provinciale Individuale di 1 Serie 2025. Buona la resa del campo di gara che ha visto il pescato medio attestarsi molto vicino ai 5 kg. per concorrente. Sono risultati vincitori dei rispettivi settori di gara Lucio Mazzini che con 14,670 kg. di pescato ha ottenuto il maggior peso di giornata, Pietro Mare con 12,450 kg. della Canne Estensi Colmic, Tiziano Pellegatti con 13,250 kg. Raffaele Izzo con 11,070 kg. Fabrizio Menegatti con 9,330 kg della PS FE Casumaresi Tubertini.

Il Comitato Regionale della FIPSAS ha reso ufficiale il programma relativo all’attività giovanile suddivisa in tre categorie, Under 10, Under 13 e Under 15, le prove saranno sei così ripartite. 14 Giugno Lago Pascoli (FC), 28 Giugno Lago Molinella (BO), 12 Luglio Lago Meeple Lake (RA), 26 Luglio Lago Pino (FC), 23 Agosto Lago Faetano (Repubblica San Marino), 6 Settembre Lago Sapaba (BO). Gli Under 10 pescano a tecnica libera con lunghezza massima della canna a m.5,00, gli Under 13 roubaisienne lunghezza massima m. 9,50 e canna fissa massimo m.6, gli Under 15 roubaisienne lunghezza massima m. 11,50 e canna fissa massimo m. 6. La durata della gara è fissata in 1,30 ore per gli Under 10 e di ore 2 per gli Under 13 e 15.