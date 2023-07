Campo agrivoltaico per produrre fiori e miele

BONDENO

di Claudia Fortini

Verso l’agrivoltaico a Santa Bianca di Bondeno. Sotto i pannelli che produrranno energia dal sole ci saranno fiori che le api utilizzeranno per farne miele. Venerdì scorso è stato un giorno importante per l’energia rinnovabile e l’agrivoltaico. A Santa Bianca, precisamente nel Fondo Pellegrina, la Fondazione Canonici Mattei, rappresentata da Angelo Artioli, ha consegnato ufficialmente l’area al Fondo di investimento milanese Grv. E’ il terreno dove, su una decina di ettari, sarà costruito l’impianto. Produrrà circa 7.000 kW e sarà formato da 10.500 pannelli. "La produzione agricola nel terreno non occupato dai pannelli – spiega il progettista Stefano Malservisi - rimarrà quella esistente ovvero cereali o foraggio mentre, ed è questa la novità, sotto i pannelli saranno seminati fiori melliferi che, in concerto con i produttori locali, produrranno miele". La produzione agricola correlata è frutto dello studio di Giovanni Sartori, uno dei maggiori esperti del settore. Il progetto, iniziato tre anni fa da Malservisi e sviluppato nei dettagli da Bfp, studio partner di Grv, stando alle previsioni dovrebbe produrre circa il 10% del fabbisogno elettrico dell’intero Comune di Bondeno, senza l’utilizzo di idrocarburi. Da qui una una considerazione.

"Se a Bondeno sorgessero dieci impianti come questo – dice il progettista – il comune sarebbe autosufficiente e non avrebbe più bisogno di utilizzare idrocarburi". Queste attività, che non beneficiano di contributi statali, impongono ai committenti di finanziare opere pubbliche come compensative agli impianti. che il Comune di Bondeno ha già previsto investendo sull’ambiente. "Purtroppo, con la nuova deliberazione regionale 125 del 23 maggio scorso, cambia lo scenario – spiega -. È stato imposto infatti che sarà consentito solo la costruzione di impianti sul solo 10% del terreno in disponibilità. Con questi presupposti, il futuro degli impianti agrivoltaici è seriamente compromesso. Mettere sullo stesso piano fotovoltaico e agrivoltaico, infatti – precisa Malservisi - fornisce una valutazione mancante di un elemento fondamentale, dunque incompleta. Si pensi che il fotovoltaico non prevede coltivazioni. L’agrivoltaico come questo a Santa Bianca invece, contribuisce al mantenimento della biodiversità". Nel testo della deliberazione non si fa un distinguo tra fotovoltaico e agrivoltaico. Eppure parlano i numeri: "Per un impianto economicamente sostenibile con l’agrivoltaico – dice Malservisi - servono circa 2 ettari, che sono il 10% di 20 ettari. Chi non possiede almeno 20 ettari quindi difficilmente si orienterà sull’agrivoltaico. Serve fare chiarezza, per il bene dell’ambiente e degli agricoltori". Al Comune andranno oneri ambientali per decine di migliaia di euro all’anno.