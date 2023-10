Campo da beach volley in cerca di un gestore. Ecco le linee di indirizzo

BONDENO

C’è un campo da beach volley là dove un tempo c’era la piscina all’aperto. Struttura che in questi anni è diventata un punto di riferimento per sportivi e associazioni e che adesso, però, punta al rilancio alla grande. Da sei mesi l’Avis di Bondeno che gestiva il campo da beach volley ha consegnato al comune la disdetta e adesso serve rinnovare l’affidamento.

Ecco dunque che l’amministrazione comunale di Bondeno ha pubblicato in questi giorni sull’albo pretorio, le linee di indirizzo che definiscono la scelta di chi si candiderà alla gestione dell’impianto comunale e con il dettaglio preciso dei fabbricati che comprendono anche gli spogliati vicini. Si annuncia, quindi, la pubblicazione di un prossimo bando per l’assegnazione. Intanto però si delimitano i parametri confidando che qualche associazione lo prenda in carico per gestirlo e metterlo a disposizione del paese, visto che ormai il contratto di Avis sta scadendo.

Dalle linee di indirizzo si apprende che "i destinatari saranno gli enti sportivi non a scopo di lucro e di promozione allo sport, che dovranno essere indicati, in fase di candidatura, i progetti che si intendono portare a termine e gli obiettivi che dovranno "valorizzare" la struttura. La locazione verrà assegnata per sei anni, che comprenderà ovviamente la gestione e la cura della struttura sportiva.