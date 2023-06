Campo democratico "Un’unica gestione per le risorse idriche in capo al Consorzio"

di Federico Di Bisceglie

Il tema del futuro e del presente: l’acqua. Se è vero che l’inizio della campagna elettorale è più o meno segnato dalle dichiarazioni di questo o quel politico, è altrettanto vero che c’è chi predilige un approccio diverso. Sui temi, appunto. Stiamo parlando di Campo Democratico che, in seno al centrosinistra – ma non solo, per loro stessa ammissione – avanza tre proposte molto operative che riguardano la gestione dell’acqua e che vedono il Consorzio di Bonifica come soggetto protagonista. La prima proposta è quella di "riportare – spiegano gli esponenti di Campo Democratico Massimo Buriani e Luciano Marangoni – sotto un’unica governance la gestione di tutte le risorse idriche e corsi d’acqua che riguardano la provincia di Ferrara. Ora, il sistema di governo delle acque, dell’approvvigionamento al successivo smaltimento, coinvolge una pluralità di soggetti locali, regionali e sovraregionali". Una frammentazione che porta, spesso, a un’oggettiva difficoltà di intervento in particolare in situazioni emergenziali come quelle che si sono verificate nelle scorse settimane in Romagna. Secondo Buriani e Marangoni "solo la presenza di un Consorzio di Bonifica efficiente e ben dotato di attrezzature e competenze ha offerto fino a ora, una relativa sicurezza a centri abitati e campagne". Una gestione integrata della rete idraulica, sottolineano, avrebbe il vantaggio di "utilizzare al meglio le capacità di invaso e attuale la pulizia degli alvei, di individuare opere e impianti di laminazione, di conservare e riutilizzare le acque meteoriche in eccessi, di ottimizzare il riutilizzo delle acque depurate, di pianificare il potenziamento della rete di invasi a uso plurimo e la costruzione di eventuali dissalatori, di contrastare più efficacemente l’ingresso del cuneo salino sia in falda che in superficie, di realizzare dune e opere di difesa del mare". La seconda proposta è quella di istituire un’agenzia per "la manutenzione del territorio". Preso atto che "i comuni non dispongono più delle strutture tecniche, delle competenze e delle esperienze per gestire programmi di manutenzione – riprendono Marangoni e Buriani – occorre valutare l’idea di affidare un ampio spettro di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio al Consorzio di Bonifica". In questa duplice veste di Consorzio-agenzia, l’ente potrebbe "agire come Agenzia e sa un lato potenziasse la propria tecnostruttura per gestire i lavori che potrebbe affidare in appalto o assumendo di volta in volta il personale necessario e, dall’altro, potenziasse quanto basta le funzioni di pianificazione e progettazione tecnica e ricerca delle coperture finanziarie". La terza proposta, oltre al Consorzio, coinvolge anche le imprese del territorio. "Vorremmo – spiegano gli esponenti di Campo Democratico – che le forze ferraresi si facessero promotrici di un provvedimento legislativo che, sul modello dell’Art Bonus, introducesse significativi benefici fiscali sotto forma di credito d’imposta per le elargizioni liberali che le imprese volessero effettuare per finanziare un fondo per lavori di manutenzione territoriale. Sarebbe un modo efficace di dare vita a una politica di sostenibilità ambientale concreta, oltre che un modo utile di costruire il bilancio di responsabilità sociale". C’è già anche il nome: Territorio Bonus. E il soggetto attuatore è Consorzio.