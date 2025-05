Campo in erba sintetica. Taglio del nastro sul prato del ’Bellini’

Era già omologato e utilizzato da diverse settimane, l’amministrazione Bernardi ha scelto di inaugurare il bellissimo campo in erba sintetica allo stadio Bellini in occasione di un importante torneo estivo. E’ costato 1,2 milioni, comprensivi del potenziamento dell’illuminazione, progetto finanziato dal Pnrr. Alla festa di inaugurazione erano presenti tante squadre di piccoli atleti, che hanno partecipato a uno dei tornei di calcio giovanile organizzati da Asd Portuense Etrusca in memoria di Houssine Houanti, Federico Luciani e Pierpaolo Padulano. "Volevamo regalare a Portomaggiore e alla società, che ringraziamo per il grande lavoro fatto sul settore giovanile in questi anni per diventare scuola calcio Elite, un impianto nuovo e coi fiocchi – ha evidenziato il sindaco Dario Bernardi – Il centro sportivo dello stadio è ora uno dei più belli e attrezzati della provincia, e forse oltre. Vogliamo fare di Portomaggiore una piccola capitale dello sport, e quella di oggi è una bella giornata su questo cammino".