Campo sintetico, c’è l’inaugurazione

Oggi pomeriggio alle 15 a Portomaggiore ci sarà la cerimonia di inaugurazione del campo in erba sintetica omologato dalla Figc – Lega Nazionale Dilettanti e delle opere di riqualificazione degli impianti di illuminazione dello stadio e dei campi di allenamento. Il campo in sintetico regolamentare, in via Prafigaro adiacente al campo centrale dello stadio è l’unico utilizzabile per i campionati in provincia di Ferrara, in attesa che sia pronto quello di Cento. Il taglio del nastro del "Bellini 2" sarà a cura del sindaco Dario Bernardi e avverrà in occasione del torneo di calcio giovanile Memorial "Huissine Huanti – Federico Luciani", due giovani calciatori prematuramente scomparsi, manifestazione giunta alla terza edizione. L’impianto è costato 1 milione, finanziato dai fondi del Pnrr, a cui vanno aggiunti altri 200 mila euro per il potenziamento dell’illuminazione.