Campo sintetico e illuminazione a Led. Nuovo look al ’Bellini’

Passi avanti decisivi questa settimana verso la conclusione del cantiere del campo sportivo sintetico presso lo stadio Bellini, con il test dell’impianto di illuminazione a Led, il collaudo del sottofondo da parte della Lega nazionale dilettanti e l’inizio della stesura del manto erboso sintetico. Il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi non sta nella pelle: "Ci avviamo a completare un investimento importantissimo, finanziato interamente tramite il Pnrr. La Portuense, che ha in gestione i campi del centro sportivo di via Parolia, che ringraziamo come sempre per la collaborazione, potrà disporre di un centro di avviamento al calcio giovanile ancora più attrattivo, tra i più moderni e avanzati della regione, e per noi sarà un vero orgoglio" Il nuovo campo, in erba sintetica, sarà a completamento dell’attuale dotazione che vede già disponibile un campo da calcio a 11 in erba naturale omologato. Non nasconde la soddisfazione il sindaco. "È un’idea che avevamo da tempo, tant’è che il progetto esecutivo risale a circa quattro anni fa, quando avevamo già pensato di candidarci a un bando dello Sport periferie, ma poi di fatto l’opportunità è arrivata col Pnrr e dopo aver aggiornato i prezzi ci siamo candidati a questo nuovo bando relativo all’inclusione sociale allo sport". Alle fine "abbiamo portato casa un milione di euro, un finanziamento molto importante che ci permette di puntare a un impianto di ultima generazione, compreso naturalmente di torri faro di illuminazione e un campo omologato fino alla serie D". Di fatto diventa un campo "che valorizza moltissimo la struttura dello stadio – va avanti il sindaco –, sia come centro di allenamento soprattutto per le giovanili ma può essere usato naturalmente anche per le gare ufficiali". Insomma, "abbiamo tutte le carte in regola per farlo diventare uno dei centri per il calcio più belli della provincia".