Campo sportivo Alfredo Corallini: una giornata-evento per ricordare il presidente storico

Campo sportivo Alfredo Corallini. Con l’intitolazione avvenuta sabato scorso in via Del Campo l’Acli San Luca San Giorgio ha portato a termine un percorso iniziato un anno fa, dopo la scomparsa dello storico presidente. La società rossoblù lo ha fatto in grande stile, con una giornata-evento dedicata a Corallini, una festa iniziata alla mattina con una partita di Pulcini, proseguita con incontro di vecchie glorie dell’Acli San Luca San Giorgio e terminata con un pranzo collettivo nella struttura di via Del Campo. Proprio come avrebbe voluto Alfredo, ricordato nel corso della celebrazione anche dai figli e dalle istituzioni. C’erano famiglie e tanti bambini, atleti che hanno indossato la maglia rossoblù nel corso degli anni ma anche numerose persone che avevano conosciuto Corallini nel mondo dello sport e dell’associazionismo. Nessuno è voluto mancare all’Alfredo Corallini Day, un’iniziativa voluta fortemente dai dirigenti che hanno raccolto la sua pesante eredità al timone del club. "Era tempo che volevamo realizzare questo evento – spiega Andrea Banzi, presidente dell’Acli San Luca San Giorgio –, anzi l’intitolazione del campo sportivo ad Alfredo era tra i principali obiettivi del mio primo anno di presidenza. Tutti devono sapere chi era Corallini, quello che ha fatto per la nostra società e ricordarlo nel miglior modo possibile. È stata una giornata importante, nella quale abbiamo voluto coinvolgere tutte le anime dell’Acli San Luca San Giorgio, dai bambini agli ex giocatori passando per le famiglie. Volevamo realizzare una festa a 360 gradi, alla quale potessero partecipare tutti quelli che lo hanno conosciuto. Del resto, non c’è persona che abbia incontrato sulla propria strada Corallini che possa parlarne male, e questo accade a ben poche persone. Raccogliere il testimone da un gigante del genere è stato difficile: un impegno totale, anche a livello emotivo. La vera sfida non è portare avanti gli impianti e le attività, ma i valori che Alfredo ci ha trasmesso". Stefano Manfredini