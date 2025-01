Campo sportivo di Scortichino. C’è il progetto di adeguamento

La giunta guidata dal sindaco Simone Saletti, il 19 dicembre scorso ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di lavori di adeguamento funzionale e impiantistico al campo sportivo di Scortichino, gestito in convenzione con la società Nuova Aurora. Come riportato nella deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio, le opere prevedono un importo totale del progetto di 60mila euro. Da relazione descrittiva allegata, è previsto un adeguamento dell’impianto fognario: nello specifico si provvederà alla dismissione di alcune linee obsolete, relative ad adduzione e scarico dei servizi igienici obsoleti presenti nel vecchio fabbricato spogliatoi. La linea di raccolta delle acque piovane esistenti del campo da calcio verrà intercettata prima dell’ingresso nell’area occupata dai manufatti e deviata, parallelamente alla recinzione del campo stesso, fino alla linea generale all’ingresso del centro sportivo.

Inoltre, si prevede la realizzazione di una nuova rete di scarico dei servizi igienici. Non solo. Da progetto, si prevede una manutenzione straordinaria del fabbricato spogliatoi. Si prevede lo smantellamento dei vecchi spogliatoi inutilizzati. E sarà ricavato uno spazio adibito unicamente a deposito, completamente aperto, nuovi servizi igienici e annessa nuova lavanderia sul lato dell’ingresso.

Le pareti divisorie saranno in cartongesso mentre pavimenti e rivestimenti di tipo ceramico; verranno anche realizzate tutte le predisposizioni impiantistiche necessarie. Sempre dalla relazione tecnica emerge che le opere previste nel progetto costituiscono il primo stralcio di un intervento più diffuso, "da programmarsi successivamente, che vedrà, fra gli altri, i lavori di completamento delle finiture e dotazioni del vano deposito e dei Wc".