Campotto ancora sott’acqua. Nessuno sfollato

Una cinquantina di ettari nel territorio di Argenta, a Campotto, si sono allagati nelle ultime ore. Stavolta nessuno degli abitanti è rimasto sfollato. La rottura del canale Savenella ha danneggiato più il comune a fianco, Molinella nel Bolognese, con un’azienda agricola fortemente colpita. Si parla di 150 ettari, probabilmente già seminati, andati sott’acqua. Il motivo dell’ennesimo allagamento, è dovuto alla situazione della chiavica Accursi, che non è chiusa a causa delle pietre e tronchi ancora presenti dall’ultima alluvione. Questo importante manufatto idraulico, che dovrebbe evitare gli allagamenti, era aperto e l’acqua è finita nella Savenella. Qui si è verificata una rottura dell’argine, che, come detto, ha danneggiato soprattutto Molinella nel Bolognese. Il sindaco di Argenta Andrea Baldini ha effettuato un sopralluogo come di consueto: "La chiavica Accursi non è stata ancora sistemata. Da qui si è originata la nuova rottura, stavolta nel Savenella. L’acqua ha allagato soprattutto il territorio di Molinella. Poi piano, piano ha raggiunto anche Argenta, ma senza provocare danni o causare disagi alla popolazione. È importante che venga liberata dai detriti la chiavica Accursi perché torni a fare il suo lavoro". L’acqua che è passata dalla breccia del canale Savenella ha, come detto, invaso 50 ettari della zona di Campotto, mettendo in pericolo (per ora scongiurato) l’Agrilocanda Val Campotto, già allagata lo scorso ottobre e recentemente riaperta dopo i lavori di ristrutturazione. L’acqua sta diminuendo grazie al calo della portata dell’Idice ma rimangono molti ettari di campagne allagate e quindi non utilizzabili per mesi. Il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, ha raggiunto chiavica Accursi e attraverso un video diffuso sui suoi canali social ha spiegato la situazione in tempo reale come fa di consueto. Il fatto che non ci siano sfollati è, comunque, la buona notizia, nonostante l’ennesimo allagamento. Se non si fosse rotto il canale Savenella, ancora una volta ad andare sott’acqua sarebbe stata soprattutto Campotto. La rottura di quel corso d’acqua ha paradossalmente ’salvato’ il territorio di Argenta.

m.r.