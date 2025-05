Campotto, il vertice coi residenti: "Il ponte sarà ultimato ad agosto"

Verso la fine del mese di luglio, Ferragosto al più tardi, sarà completato il ponte sull’Idice, inagibile da circa un anno e poi demolito. Lo hanno annunciato il presidente della Provincia, Daniele Garuti, il sindaco di Argenta, Andrea Baldini e l’ingegnere capo della Provincia, Luca Capozzi, che ha incontrato l’altra sera nell’ostello i residenti di Campotto, riuniti in un’assemblea che dire partecipata è poco. La struttura era traboccante di folla, che arrivava ben oltre il corridoio. Tra i presenti l’intera giunta comunale di Argenta e anche una rappresentanza della giunta di Molinella, il vicesindaco Morena Gruppioni e l’assessore a Manutenzione stradale e Viabilità Maurizio Mantovani. Non sono riusciti a entrare in sala per la ressa i capigruppo di Argenta Rinnovamento e Fratelli d’Italia, rispettivamente Gabriella Azzalli e Nicola Fanini.

La situazione del cantiere del ponte sul fiume Idice lungo la provinciale Cardinala è stato il primo tema. Con l’arrivo del bel tempo il cantiere ha potuto riprendere le lavorazioni dopo lo stop imposto dall’alluvione di fine 2024 e le ripetute piene del fiume. Condizioni meteo eccezionali che hanno tenuto a lungo allagate le aree di cantiere impedendo le lavorazioni. Parte di esse però hanno potuto essere ultimate nelle officine dell’impresa Cesarini di Pineto nell’Abruzzo, come la costruzione dell’impalcato, il cui montaggio si è concluso lo scorso 9 maggio.

Se le condizioni di bel tempo si stabilizzeranno, serviranno ancora 14 settimane per la conclusione del nuovo ponte, il cui taglio del nastro è previsto, quindi, tra fine luglio e inizio agosto. Oltre a questo cantiere la Provincia è già all’opera per altri lavori, come il ripristino di via Cardinala, da Campotto ad Argenta, seriamente danneggiata sia dall’alluvione che dal transito dei mezzi pesanti della Protezione civile, per far fronte all’emergenza riparazione argini, oltre a un secondo ponte sulla stessa provinciale e un terzo sulla provinciale (ponte Accursi), entrambi travolti dalle ondate di piena dell’Idice. Per questo la Provincia ha già chiesto alla Protezione civile 6 milioni di euro e nel frattempo ha già provveduto ad anticipare con fondi propri le spese di progettazione e di sondaggio geologico, per accelerare quanto possibile i tempi. In particolare, sono stati chiesti 2,8 milioni per la Cardinala, altri 2,8 per il secondo ponte sempre sulla provinciale 38 e 500 mila per il terzo ponte. I tempi per l’erogazione dei fondi sono nelle mani del gruppo tecnico della Protezione civile, insediato nei giorni scorsi dal commissario straordinario Fabrizio Curcio.

Franco Vanini