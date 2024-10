Campotto, nuova piena in arrivo. Baldini: "Invito a non avvicinarsi"

"La rottura dell’Idice sta continuando a portare acqua in quest’area, il livello si è alzato e le strade sono compromesse. E’ impossibile avvicinarci all’area, ma soprattutto avvicinarci alle rotte del fiume. La piena arrivata tra mercoledì e giovedì mattina non ci ha consentito di portare avanti i lavori e tappare la falla, tanto che i lavori si sono interrotti e le strade in questa fase sono sommerse". E’ il grido di dolore del sindaco di Argenta, Andrea Baldini, riguardo l’area di Campotto in piena alluvione. E aggiunge: "Si sta provando a costruire una pista di emergenza per riuscire ad arrivare al punto in cui si è verificata la rottura. C’è poi un altro problema: la piena del Reno presso Santa Maria Codifiume non genera preoccupazioni per la nostra gente, ma impedisce all’acqua in eccesso dell’Idice di poterla scaricare all’interno del Reno. Ed è in arrivo una nuova piena. Abbiamo chiesto aiuto a tutti: la Regione e il Consorzio di bonifica Renana sono al lavoro. E’ una situazione molto difficile, invito tutti a non avvicinarsi. Per tornare alla normalità serviranno molti giorni".

Oltre agli enti pubblici si mobilita anche il Pd a sostegno della comunità: ha organizzato un pranzo di solidarietà a favore delle zone alluvionate del comune di Argenta. La rottura dell’argine di sinistra dell’Idice a Campotto domenica scorsa, che ha portato alla dirompente fuoriuscita dell’acqua del torrente e il conseguente allagamento delle zone comprese tra l’Idice e il Reno, si è rivelato qualcosa di devastante, che sta mettendo in ginocchio famiglie, attività e una gran parte del patrimonio delle Valli di Campotto, stazione 6 del parco del Delta del Po. L’Unione comunale del Pd di Argenta e i gruppi consiliari del Partito democratico organizzano per domenica 3 novembre alle 12.30 a Villa Vittoria, a Filo, un pranzo di raccolta fondi.

f. v.