Campotto, pista al termine: "Dalla rotta non esce acqua"

Si stanno ultimando a Campotto i lavori per realizzare la pista di accesso alla breccia dell’Idice, sopraelevando la strada provinciale Cardinala di oltre un metro. Le operazioni continuano senza sosta, conferma in una nota la Regione Emilia-Romagna: a breve la rotta, dalla quale non esce più acqua, sarà raggiunta e sarà chiusa, portando sul posto massi ciclopici e terra. L’acqua fuoriuscita nei giorni scorsi ha occupato l’area delle casse di colmata, zone umide destinate ad allagarsi: saranno liberate attraverso sistemi di pompaggio, a cura del Consorzio della Bonifica, che già ora sta collaborando, attraverso manovre dei canali, nel tenere basso il livello delle acque. Conferme su una situazione che si sta normalizzando le ha fornite anche il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, in un video postato sulla sua pagina Facebook, in cui dice che "la quantità di acqua che sta uscendo dall’Idice si sia molto ridotta ed è pari a quella pompata dall’idrovora di Massarone, messa in funzione sabato. L’acqua non sta più salendo dopo giorni in cui, invece, abbiamo visto la crescita del livello all’interno delle casse. Le previsioni di bel tempo di questa settimana ci rendono fiduciosi affinché si possa continuare a lavorare a d arrivare alla chiusura della rottura". Non migliora la situazione per quanto riguarda la Pieve di San Giorgio, che si trova all’interno del parco allagatosi nei giorni scorsi, parzialmente invasa dall’acqua. "La Protezione civile ha cominciato a pompare fuori l’acqua con le idrovore – dice il parroco di Argenta, don Fulvio Bresciani – ma quella che esce è uguale a quella che entra. Per tornare alla normalità ci vorranno almeno due settimane. La nostra paura è che venga una nuova piena dal Po, visto le piogge in Piemonte. Per la Pieve, non si possono stimare i danni, anche perché non è possibile accedervi. Di certo sono a rischio i pochi affreschi rimasti". Lunedì il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni e i capigruppo di FdI Nicola Fanini e di Argenta Rinnovamento Gabriella Azzalli, insieme al sindaco hanno visitato le zone colpite dall’alluvione. Il sopralluogo si è concentrato sull’argine dell’Idice, a Campotto. "Ho constatato che i lavori per tamponare la falla vanno avanti 24 ore 24 - riporta Balboni - I danni sono ingentissimi, ma il governo ha già annunciato che nel prossimo Consiglio dei ministri sarà dichiarato lo stato di emergenza e stanziato un primo aiuto di 50 milioni di euro per le zone colpite da questa ennesima alluvione in Emilia-Romagna. Adesso non è il momento della polemica ma di stringersi tutti insieme per aiutare la gente a risollevarsi. Ci sarà il tempo per affrontare le responsabilità".

Franco Vanini