Campotto, rientrata l’emergenza: "Allagamenti solo nelle campagne"

E’ rientrata a Campotto l’emergenza, dopo che decine di ettari di campi si erano allagati per la rottura del canale Savenella. "Il livello dell’Idice si è molto abbassato, sono fiducioso", dice il sindaco di Argenta, Andrea Baldini. L’acqua che continua ad allagare le campagna tra Argenta e Molinella deriva dalla rottura della chiavica Accursi, ostruita dai detriti dell’alluvione dello scorso mese di ottobre. Le positive previsioni meteorologiche incoraggiano l’ottimismo. Al riguardo lo staff dell’Agrilocanda Val Campotto segnala che "non ci sono pericoli per la struttura", tranquillizzando sulla fuoriuscita d’acqua dall’Idice. Non ci sono rischi per l’azienda, tanto che l’attività prosegue regolarmente. Ricordiamo che pochi giorni fa c’era stata una grande festa per la riapertura, tanto che il gestore Sebastiano Tundo aveva annunciato l’apertura quotidiana per recuperare il tempo perduto e anche un successivo investimento per realizzare il nuovo settore di vendita della pasta fresca e altri prodotti. Insomma a Campotto si tira un respiro di sollievo. "L’Idice è tornato nel suo letto di magra – sottolinea il primo cittadino di Argenta – Già da mezzogiorno di domenica scorsa non esce più acqua. Serviranno alcuni giorni affinché l’acqua che si è riversata nei terreni possa essere convogliata all’idrovora Bassarone e da qui pompata verso il bacino di Bassarone stesso".

I danni ci sono, ma sono contenuti. "Gli unici li stanno patendo gli agricoltori, che hanno visto allagati circa 200 ettari, da Argenta a Marmorta, nel Molinellese". Proseguiranno intanto abbastanza celermente i lavori per la ricostruzione del ponte sull’Idice, tra Campotto ed Argenta, sulla provinciale 38. Lavori che hanno subito rallentamenti soprattutto a causa dell’alluvione che ha colpito duramente questa zona il 20 ottobre dell’anno scorso. Va, tuttavia, ricordato che il Comune di Argenta aveva già deciso la chiusura del ponte il 1° agosto del 2024, con la sua demolizione finalizzata alla ricostruzione, quindi prima dell’evento alluvionale. Il ponte sull’Idice – i cui lavori sono stati interrotti dal 20 ottobre al 10 gennaio proprio per le pesanti conseguenze del maltempo – dovrebbe essere pronto entro il prossimo giugno, ma sulle date esatte ancora non tutto è chiarito: i tempi sono difatti legati ad eventuali eventi meteo che potrebbero verificarsi, allungando le attese. Anche Provincia e Regione seguono giorno per giorno la vicenda e i lavori.

Franco Vanini