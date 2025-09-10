Campotto, si vede la luce. Il ponte pronto in ottobre

Attorno alla metà di ottobre prossimo sarà aperto il nuovo ponte di Campotto e resa percorribile per mezzi leggeri la Sp 38 Cardinala nel territorio di Argenta. Ad annunciarlo è stato il presidente della Provincia, Daniele Garuti, che insieme con il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, hanno partecipato all’assemblea pubblica riunita a Campotto la serata di lunedì 8 settembre. Il ripristino parziale a una corsia di percorrenza a senso unico alternato con impianto semaforico e ancora priva di asfalto della strada Cardinala, sarà possibile grazie all’utilizzo dei fondi messi a disposizione con decreto lo scorso 15 luglio dal commissario delegato per l’emergenza alluvione Michele de Pascale. Le lavorazioni sono parte di un unico appalto in gestione alla Provincia, che comprende la realizzazione del ponte Ercolani (500 mila euro) e, appunto, la riapertura della Sp 38 (300 mila), che ha la priorità di esecuzione in ordine di tempo.

Entrambe le infrastrutture erano state rese inagibili in seguito all’alluvione dell’ottobre – novembre 2024, con le conseguenti e ripetute ondate di piena del fiume Idice che hanno causato il collasso del ponte e l’impraticabilità della strada, ulteriormente danneggiata anche a seguito del passaggio dei mezzi pesanti della Protezione civile, intervenuta durante la fase di emergenza. A completare l’intervento della Provincia in territorio argentano seguirà anche il ripristino del ponte Savanella – Brocchetti lungo la Sp 47 (2 milioni di finanziamento), anch’esso reso inagibile in seguito all’alluvione, portando così a complessivi 2,8 i milioni messi a disposizione dalla gestione commissariale. "In verità – precisa il presidente Garuti – avevamo chiesto alla Protezione civile 2,8 milioni per la sola strada Cardinala, 2,5 per il ponte Savanella e 500 mila per il ponte Ercolani, ma in questa fase dobbiamo fare con le risorse che ci sono state messe a disposizione, con l’impegno, comunque, di ripristinare al più presto e per quanto ci è possibile questo quadrante viario per dare risposta alla comunità di Campotto e argentana nel suo complesso". Si rammenta che, per quanto riguarda il ponte di Campotto, si tratta di una nuova struttura della lunghezza di 80 metri che ha comportato un investimento di 2 milioni di euro, finanziati dal ministro Infrastrutture e Trasporti. L’intervento giunge al termine dopo lo stop anch’esso subito a causa degli eventi alluvionali, che hanno reso a lungo impraticabile l’accesso all’area di cantiere in condizioni di sicurezza, nonostante la ditta incaricata (Cesarini Carpenterie Metalliche di Pineto nell’Abruzzo), per accelerare i tempi, avesse portato a termine tutte le lavorazioni possibili in officina.