Campotto, un accordo di comunità: "Ecco le regole dell’area umida"

Siamo arrivati alle battute finali ad Argenta di "Campotto: accordi di comunità", un progetto per definire nuove regole condivise per l’area umida di Campotto, nel parco del Delta del Po, stazione tutelata dall’Unesco. Se ne parlerà sabato 4 dicembre alle 18 ad Argenta, nell’ex chiesa di San Lorenzo, ai Cappuccini. Sarà presentato il progetto che conduce verso un nuovo piano di stazione a cura della Basso Profilo, con il coordinamento di Leonardo Delmonte, il contributo della Regione Emilia-Romagna, il supporto del Parco del Delta del Po emiliano-romagnolo e la partnership dell’Unione Valli e Delizie, Consorzio Wunderkammer, Cai Argenta "Bruno Soldati", Far Gravel, Scout Gngei. Un gruppo di partecipanti, selezionati con una call to action, sono stati coinvolti nella creazione di brevi sketch teatrali nei mesi di settembre e ottobre, partendo dalle esperienze legate all’utilizzo di Campotto in relazione al cambiamento climatico. Sotto la guida dell’artista Adelita Husni-Bey, i partecipanti hanno appreso le metodologie del Teatro Legislativo e messo in scena questi sketch in una performance il 21 ottobre ad Argenta nell’ex chiesa di San Lorenzo, alla presenza di due figure tecniche capaci di interpretare le regole del parco e le proposte di cambiamento in tempo reale, gruppo che Boal (ideatore del Teatro dell’Oppresso, da cui Husni-Bey ha preso ispirazione per questo progetto) definisce ‘Cellula Metabolica’. Gli Spett-attori (residenti locali, attivisti, attori e attrici, portatori di interesse, fruitori dell’area) hanno dibattuto gli sketch e proposto soluzioni legislative a partire dalle contraddizioni messe in scena, sintetizzate semplificazione delle regole e delle procedure; maggiore vigilanza su usi e attività; maggiore partecipazione della comunità locale alla definizione delle regole e alla gestione del parco. Su queste e altre suggestioni emerse il 21 ottobre, la Cellula Metabolica sta continuando a lavorare in vista dell’ultimo tavolo di discussione pubblica e negoziazione del 4 dicembre. Durante l’incontro sarà redatto un report per ripercorrere le diverse fasi del progetto e raccogliere le proposte condivise da presentare, ottenuto il nulla osta dalla Regione.

Franco Vanini