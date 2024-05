Campus estivo dell’infanzia

A partire da lunedì 20 maggio sarà possibile iscriversi al Campus Estivo Infanzia 2024 - Scuola dell’Infanzia “Sorelle Ida e Rina Nigrisoli” realizzato dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in co- progettazione con il Comune di Portomaggiore. Il campus estivo sarà attivo per tre settimane dall’1 luglio al 19 luglio 2024 (1-5 luglio, 8 – 12 luglio, 15 – 19 luglio) e rivolto alle bambine e ai bambini dai 3 ai 6 anni e si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia Sorelle Ida e Rina Nigrisoli in via Andrea Costa 52 a Portomaggiore. Il campus è rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni iscritti alle scuole dell’infanzia statali del territorio di Portomaggiore e, in presenza di posti ancora disponibili, ai bambini dai 3 ai 6 anni provenienti da altri servizi educativi e, in subordine, da altri territori. Si potranno accogliere un massimo di 35 bambini a settimana. Il Campus sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 con

ingresso massimo entro le 9 e fino alle 17. Il costo a carico delle famiglie sarà di 90 euro a settimana comprensivo dei pasti.