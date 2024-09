Canalazzo, l’iter in Commissione

Lunedì si è riunita la seconda commissione per avere aggiornamenti in merito alla prosecuzione dell’iter di realizzazione del diversivo Canalazzo nell’ambito delle opere per la messa in sicurezza idraulica del centese, 2° stralcio. Un’opera che però ha destato profonde critiche dai proprietari dei terreni dove si svilupperebbe, dai frontisti, abitanti e politica, tanto da arrivare nuovamente in discussione in commissione, presieduta dalla consigliera Elisabetta Giberti, alla quale hanno preso parte l’assessore Rossano Bozzoli e il vicesindaco Vito Salatiello. "Lo scopo dell’incontro è stato quello di aggiornare i consiglieri sullo stato di avanzamento dell’iter autorizzativo e rappresentare quelle che sono state le osservazioni presentate durante i 60 giorni di pubblicazione terminati il 2 settembre – dice Salatiello – I principali motivi di discussione sono stati sia riferiti alla scelta progettuale, sia in ordine alla manutenzione ordinaria dell’opera costituenda, ma anche del reticolo idrografico esistente. Su questo tema, di particolare rilievo è stato l’interesse e la preoccupazione, riportata in particolare su segnalazione di diversi cittadini, rispetto la manutenzione e il futuro destino del Canalazzo esistente".

E arriva al dunque. "La commissione ha unanimemente riconosciuto lo scarso stato manutentivo del Canalazzo attuale, aggravato da una non chiara situazione rispetto ad eventuali confluenze o rispetto alle sezioni di tombinamento nei tratti tombinati – prosegue –. A questo proposito, si riconosce altrettanto che l’apporto di una minima quantità di acqua consente di mantenere, quantomeno, le condizioni odierne. La Presidente ha manifestato sincera preoccupazione in ordine all’ipotetico abbandono di un relitto che, se portato in carico al comune senza una preventiva bonifica e risanamento, rischierebbe di diventare una situazione di complicatissima gestione per l’ente, sia per mancanza di mezzi che di risorse, oltre che un altrettanto annoso problema di carattere igienico sanitario".

E la richiesta. "Per queste ragioni, in conclusione, la commissione chiede all’amministrazione che la prosecuzione dell’iter per la realizzazione del canalazzo, opera necessaria per la messa in sicurezza idraulica del territorio ovest della città – conclude Salatiello –, veda parallelamente proseguire un processo indispensabile a regolare formalmente e sostanzialmente la gestione del Canalazzo attuale, possibilmente da rendersi chiare prima della messa in funzione del nuovo diversivo".

Laura Guerra