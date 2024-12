Canalazzo, proteste: "Minoranza esclusa"

"Le scorrettezze di questa amministrazione continuano". A dirlo sono Beatrice Cremonini e Gerlando Bruno di Avanti Cento. "In merito alla questione Canalazzo, si è appreso che post commissione, ove i gruppi di minoranza avevano avanzato dubbi e quesiti sull’opera – dicono - con richiesta inoltre di Avanti Cento di organizzare un incontro avanti tra i tecnici della bonifica e i tecnici dei privati per sentire ambo le parti su questioni tecniche, vi è stato un incontro tra la maggioranza e i tecnici della bonifica a cui non è stato invitato nessuno dei gruppi di opposizione".