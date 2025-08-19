Canale Burana, c’è l’intesa per la ciclabile

Sinergia e sostenibilità, i comuni uniscono le forze per la pista ciclopedonale e firmano una convenzione. Ferrara, Bondeno e Vigarano Mainarda, insieme alla Provincia di Ferrara, hanno infatti rinnovato il loro impegno per la gestione, la valorizzazione e la promozione dell’itinerario. Una convenzione che indica i compiti di tutela, di valorizzazione del percorso, ma anche gli impegni per il futuro. Sugli atti ufficiali si chiama ‘FE101’ ma tutti conoscono il tracciato come "percorso del Canale Burana". E’ l’itinerario ciclabile che collega Bondeno alla città estense, seguendo il corso del canale Burana. Il percorso fa parte della rete ciclabile provinciale. Questa decisione, formalizzata in queste settimane estive dai consigli comunali dei tre comuni, segna un passo avanti cruciale per il futuro di quella che di fatto è un’identità turistica e ambientale.

E’ ormai infatti un punto di riferimento non solo a livello locale, ma anche nazionale, essendo inserito nella Rete delle ciclovie nazionali e nel progetto "Vento". Un percorso che offre un’opportunità per scoprire le bellezze del territorio e la ricchezza del comprensorio agrario della bonifica ferrarese. Un rinnovo all’insegna della continuità e della crescita. Una ciclabile che attraversa la storia. Il percorso ciclopedonale è stato realizzato nel 2006, dopo l’approvazione di un progetto esecutivo da parte del Comune di Bondeno nel 2003. Da allora, una serie di convenzioni ha regolato la sua gestione. La convenzione precedente, approvata nel 2011, aveva una durata limitata, ma il nuovo accordo garantisce un futuro a lungo termine. Il nuovo schema di convenzione, infatti, ha la stessa durata della concessione d’uso gratuita che la Provincia di Ferrara ha sottoscritto con il Consorzio della Bonifica Burana Modena, che va dal 7 aprile 2023 al 6 aprile 2042. Questo significa ben 19 anni di stabilità e pianificazione per migliorare e far crescere l’itinerario.

La nuova convenzione definisce chiaramente i compiti di ciascun ente. I Comuni si impegneranno "nella manutenzione ordinaria e straordinaria del percorso, ognuno per la propria area di competenza". Ciò include la cura della sede stradale, degli arredi, della segnaletica e la pulizia da rifiuti, oltre allo sfalcio dell’erba e alla manutenzione delle piante. Una particolare attenzione, si legge dagli atti, sarà rivolta alla pulizia della sede stradale, soprattutto nei tratti con pioppi, per garantire la sicurezza dei ciclisti. Il Comune di Bondeno ha già confermato che "adempirà a questi impegni utilizzando il proprio personale interno o avvalendosi di ditte esterne tramite contratti già in essere, senza prevedere oneri economici aggiuntivi".

Claudia Fortini