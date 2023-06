"Canale Diversivo, serve più manutenzione per evitare emergenze"

"Bisogna fare la manutenzione del fondale del canale Diversivo per evitare brutte sorprese in caso di eventi calamitosi". Lo sostiene in un’interrogazione il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, che chiede l’intervento dell’amministrazione Bernardi e del Consorzio di Bonifica Pianure di Ferrara. "La Romagna ma anche in altre province della nostra regione nei giorni scorsi sono state colpite da drammatiche alluvioni causate dalle eccezionali precipitazioni – afferma il consigliere comunale di opposizione - che hanno portato all’esondazione di numerosi corsi d’acqua e innumerevoli frane, mettendo in ginocchio gran parte della nostra regione. Questi drammatici accadimenti hanno interessato anche Comuni a noi vicini e, pur non coinvolgendoci in prima persona, hanno visto anche la nostra amministrazione attivarsi per predisporre centri di accoglienza per fare fronte ad eventuali e possibili arrivi di sfollati". Infatti in un’ottica di prevenzione si era proceduto alla chiusura dei ponti del canale Diversivo, sia pure per una sola notte, quello del ponte Volpi e quello su via per San Vito; il tutto per consentire il deflusso delle acque. "A emergenza finita – insiste il leader di Fratelli d’Italia - e con la riapertura dei ponti, il deflusso delle acque ha portato alla luce la drammatica e purtroppo arcinota situazione dei fondali del canale".