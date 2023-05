Canale Navigabile, si rompe l’argine Notte di lavori, evitato il dramma

di Valerio Franzoni

Un grande gioco di squadra. È stato questo il fondamentale fattore che ha consentito di limitare i problemi che sarebbero potuti derivare dalla rottura dell’argine sul Canale Navigabile, che si è verificata nella serata di domenica. Una breccia di circa 7-8 metri di ampiezza, dalla quale ha cominciato a fuoriuscire acqua, che ben presto ha invaso i campi limitrofi. Il fatto è accaduto nella zona Cavallara, distante pochi chilometri dall’abitato di San Giovanni di Ostellato, in direzione Comacchio. Non appena giunta la segnalazione, è stata attivata la macchina di protezione civile. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i rappresentanti dell’Agenzia regionale per la sicurezza e la Protezione civile, gli operatori di Aipo e del Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara, i vigili del fuoco per il supporto acquatico, i carabinieri che hanno provveduto alla chiusura del tratto di strada provinciale limitrofo al punto di rottura, nonché i volontari della Protezione civile di Ostellato. Immediatamente sono state evacuate due famiglie, le cui abitazioni si trovano in prossimità dell’argine per ragioni di sicurezza, mentre altre più distanti sono state comunque allertate in caso si fosse manifestata la necessità di allontanarle per ragioni di sicurezza.

Una eventualità che non si è fortunatamente palesata. Infatti sono stati rapidamente avviati i lavori per tamponare la falla. In prossimità della breccia sono stati posizionati massi ciclopici e, successivamente, due gru hanno iniziato le operazioni di movimentazione della terra per chiudere nel minor tempo possibile la ‘porta di accesso’ dell’acqua che stava scorrendo. Un intervento che è andato avanti per alcune ore e che è stato portato a termine con successo. Sul posto erano presenti mezzi messi a disposizione da imprese vicine, che non hanno esitato a fornire il proprio supporto. A seguire lo svolgimento delle operazioni, anche il sindaco di Ostellato Elena Rossi che, non appena ha ricevuto la segnalazione, ha raggiunto la zona dell’argine per assistere alle operazioni, monitorate dalle forze di protezione civile sino alla loro conclusione. Tramite ‘dirette’ via Facebook, la prima cittadina ha tenuto costantemente informati i cittadini, per tranquillizzarli e aggiornarli sull’andamento dei lavori che sono andati avanti sino a notte inoltrata. Il tutto per sedare la comprensibile preoccupazione che si stava diffondendo per quanto accaduto. La situazione è stata portata celermente alla normalità, senza le più temute conseguenze: l’acqua, infatti, non ha raggiunto né le abitazioni, né i giardini, e non appena sono state completate le operazioni di tamponamento, i residenti evacuati hanno potuto far rientro. Dunque, l’intervento di riparazione e consolidamento dell’argine, che è stato prontamente realizzato dalle forze in campo, si è dimostrato efficace e ciò ha riportato tranquillità tra i cittadini che stavano seguendo con apprensione l’evolversi della situazione che, fortunatamente, non ha causato situazioni emergenziali.