Canale Rovere-Serraglie, ripristino della frana. Intervento della Bonifica da 640mila euro

Oggi prenderà il via un altro importante intervento di ripristino delle frane del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara sul Condotto Rovere-Serraglie, nella frazione di Quartesana. Dopo gli eccessi di precipitazioni, che nel 2023 che hanno provocato l’alluvione in Romagna e in alcuni areali del territorio, si sono resi necessari interventi di manutenzione straordinaria per ripristinare la sicurezza degli argini dei canali e delle strade. Questo intervento, per un importo complessivo di quasi 640mila euro, è stato finanziato da fondi del Commissario straordinario alla ricostruzione.