Canapa, la battaglia nei campi: "Cambiare il decreto sicurezza. A Ferrara aziende a rischio"

Un importante passo avanti per salvare la filiera della canapa industriale arriva dal coordinamento degli assessori regionali alle Politiche agricole che, all’unanimità, ha riconosciuto le ragioni della filiera agricola del fiore di canapa industriale e ha formalmente richiesto al Governo la modifica dell’articolo 18 del decreto sicurezza. Un risultato importante e un passaggio politico di grande rilievo, che conferma l’autorevolezza e l’efficacia dell’azione sindacale di Cia-agricoltori Italiani a tutti i livelli, che si è battuta per bloccare un provvedimento che "nulla a che vedere con la sicurezza dei cittadini e la lotta contro al consumo di sostanze psicotrope non legali". La norma punta a limitare fortemente l’uso delle infiorescenze, anche nei casi in cui derivino da varietà legali e basso contenuto di Thc (tetraidrocannabinolo, la sostanza psicotropa prodotta dai fiori di cannabis) e rappresenta "un duro colpo ad una filiera di qualità, legale, ad alto valore aggiunto e che vede in Italia circa 23mila occupati tra lavoratori diretti ed indiretti". Anche nel ferrarese un gruppo di aziende agricole ha iniziato, ormai da qualche anno, la produzione di inflorescenze, creando una piccola filiera in via di sviluppo che ora rischia di sparire, come spiega il vicepresidente di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara, Massimo Piva.

"Con una norma che possiamo senza dubbio definire ideologica, il Governo sta cancellando un’intera filiera in pieno sviluppo e un indotto economico e occupazionale. Parliamo di una filiera composta perlopiù da aziende condotte da giovani che, attraverso la coltivazione di canapa da fiore a basso livello di Thc, quindi assolutamente legale, hanno trovato una nuova modalità di fare reddito e di rivitalizzare le aree interne. Questo decreto rischia di farle chiudere da un giorno all’altro, con pesanti ricadute economiche, ma anche sociali e di presidio di territori che rischiano di venire letteralmente abbandonati. Non si capisce con quale logica il governo abbia ragionato, inserendo in un decreto che tutela la sicurezza delle persone una limitazione che riguarda il settore agricolo". Peraltro, conclude Piva, "la coltivazione della canapa è stata per anni una delle principali della nostra regione e credo che non sia mai venuto in mente a nessuno di pensare che fosse illecito coltivarla. Siamo dunque arrivati a un paradosso: si promulgano norme che dovrebbero migliorare la vita delle persone a discapito di un’intera categoria di aziende e lavoratori che certamente vedrebbero peggiorare la loro condizione".