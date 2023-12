"Candidato Pd, scelta per motivi commerciali o di marketing"

Caro Carlino,

leggo con una punta di dispiacere i motivi che tengono in attesa la definitiva scelta del candidato PD per le prossime elezioni cittadine. Ancora una volta le motivazioni sono di carattere commerciali e marketing piuttosto che di sostanza. Si discute fra notorietàuomo (Anselmo) qualitàdonna (Calafà). Bene, ma il PD si è chiesto se uno dei due candidati è veramente in grado di governare la nostra città? Chi dei due ha argomenti e programmi di lavoro oggettivi e non ideologici? Le ideologie, la non concretezza e le continue non costruttive critiche all’attuale Sindaco portano al disastro politico del PD di cui ormai ci siamo abituati.

Alberto Franchini

* * *

MAGISTRATI E LAMENTELE

DEI POLITICI

Caro Carlino,

ma di che si lamentano i politici più o meno governativi? I magistrati e specialmente i giudici ci stanno per censurare gli errori giuridici, le leggi inapplicabili o contrastanti con altre leggi, i comportamenti censurabili di ministri, i progetti di legge sulla giustizia che paralizzano il sistema, come la pletora dei Primi presidenti di Corte d’appello ha rilevato. Fate leggi sensate e comportatevi bene, e vedrete che i giudici non si occuperanno più di voi.

Gianluca La Villa

* * *

QUELLO SPAZIO TOLTO

PER MAMME E NEONATI

Caro Carlino,

leggo che “Le Mura si rinnova con nuovi servizi e più comfort”. E i “vecchi” servizi utili che fine hanno fatto? “Più comfort per chi?”, verrebbe da chiedersi. Come mamma di una neonata di pochi mesi infatti, non senza sorpresa pochi giorni fa, non ho più trovato l’aera allattamento presente nella Galleria del Centro Commerciale ferrarese fino a prima del “rinnovo”. A richiesta di spiegazioni in merito e con bimba affamata al seguito, mi hanno detto essere stata semplicemente…tolta. Scrivo dunque poche righe perché questo piccolo spazio a misura di famiglie con bambini piccoli sia reintrodotto e soprattutto perché i gesti di civiltà e rispetto non vengano semplicemente cancellati con un colpo di spugna (probabilmente a cuor leggero) e senza tante spiegazioni. Per il mondo che lasceremo ai più piccoli e per le loro mamme.

Ilaria Cazzola