Cane abbandonato nel bivacco, salvato dalla polizia locale

Un intervento del corpo di polizia locale Terre Estensi, scaturito da una segnalazione di abbandono di animale, ha portato al sequestro di un’ingente quantità di sostanza stupefacente e al recupero di un cane al parco urbano Bassani. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando una pattuglia è stata inviata in via Canapa, all’interno del parco, in seguito a una segnalazione telefonica riguardante un cane abbandonato. "Grazie al senso civico dei residenti, che hanno segnalato l’abbandono di un cane legato a un albero, gli agenti hanno scoperto una situazione di consumo e spaccio di droga rilevante – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Cristina Coletti –. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per mantenere alta la vigilanza in tutto il territorio, con un occhio di riguardo alle aree verdi. Continueremo a presidiare attentamente i parchi della città per garantire che rimangano luoghi di aggregazione sicuri per tutte le fasce d’età".

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato un cane di razza molossoide di taglia medio-piccola, di colore marrone, legato con un guinzaglio a un albero. Nelle immediate vicinanze del cane, sul manto erboso, erano stati posizionati un tappetino da palestra, un sacco a pelo e una tenda da campeggio. Durante il controllo dell’attrezzatura da campeggio sono stati rinvenuti tredici involucri in cellophane contenenti una sostanza in polvere di colore scuro, con un peso lordo di 25 grammi, che successive analisi hanno confermato essere cannabis.

Contestualmente, appoggiato a un lato della tenda da campeggio, è stato scoperto un ulteriore involucro in materiale plastico contenente poco meno di 800 grammi netti della stessa sostanza in polvere scura, risultata anch’essa positiva al test per la cannabis. È stato inoltre rinvenuto un contenitore con cinque pastiglie e un terzo di pastiglia di colore bianco, presumibilmente sostanza da taglio. Tutta la sostanza stupefacente è stata repertata e acquisita. Durante le verifiche nell’area sottoposta a controllo, sul tappetino, sul sacco a pelo e all’interno della tenda da campeggio sono state rinvenute anche diverse siringhe usate. Sono stati inoltre ritrovati vari oggetti personali e documenti, che sono stati acquisiti per gli accertamenti del caso.

Successivamente è intervenuto il canile comunale per il recupero del cane abbandonato e il personale di Hera per lo smaltimento delle siringhe usate e del materiale abbandonato. I controlli da parte della polizia locale continueranno, con particolare attenzione ai parchi e aree verdi, soprattutto nel periodo estivo.