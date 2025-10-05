Cane da caccia assalito da un lupo: “Urlavo. E sono riuscito a salvarlo”

Copparo, 5 ottobre 2025 – Mercoledì mattina, campagne di Cologna, frazione di Copparo. C’è un appezzamento di sorgo, sembra un campo incolto. In mezzo cespugli, qualche rovo. Il cane, un bracco di sei anni, scompare tra la vegetazione. Il silenzio, poi forti guaiti rompono l’aria. “Sentivo abbaiare, come fosse in corso una lotta furiosa. Mi sono messo a correre in quella direzione per capire cosa stava succedendo”, racconta Marco Pillan, socio della cooperativa agricola Capa Cologna, cacciatore per passione. “Sono entrato nel sorgo, dopo pochi metri per fortuna le piante erano meno fitte e ho visto quello che stava accadendo, sono rimasto senza parole. Mi sono messo ad urlare per salvare il mio cane”. Era stato aggredito da un lupo. Le urla, il rumore, il carnivoro abbandona quella che era ormai la sua preda, si allontana.

“Era un esemplare di notevoli dimensioni, mi è passato ad una cinquantina di metri, poco più. Quello che mi ha stupito è stato l’atteggiamento. In genere sono schivi, cercano di non farsi vedere, stanno nel folto e si allontanano quando vedono l’uomo, non è stato così. Si è arreso ed è fuggito solo dopo alcuni minuti che mi sono sembrati eterni. Il mio cane ha riportato una serie di ferite al muso, i segni probabilmente dei morsi”. Non è il primo episodio, a pochi chilometri da Cologna, nella provincia di Rovigo, comune di Polesella, nei giorni scorsi un altro cane da caccia è stato aggredito da un lupo. Un breton, anche in quel caso ha riportato alcune ferite, tagli ad un orecchio. Il cane è stato salvato dal padrone, che si è messo ad urlare, e dall’altro cane, un Drahthaar di taglia piuttosto grossa. L’aggressione è avvenuta in un campo di mais, dove il lupo si era nascosto, messo al riparo, invisibile agli occhi. Christian Lazzarin, agronomo, dice: “Nella zona di Cologna, di Serravalle, Riva del Po e Copparo ci sono due esemplari di grandi dimensioni, sono stati avvistati diverse volte. Si muovono insieme”. Un pericolo per i cani da caccia ma anche per chi va a spasso magari nelle strade di campagne con il suo fedele quattro zampe. Forte l’allarme in questi giorni tra le associazioni venatorie, che si trovano ad affrontare una situazione del tutto inedita. “Cerchiamo di fare battute in zone dove c’è una buona visibilità, lontano da macchie con arbusti e cespugli. Magari nelle stoppie quando il mais è già stato tagliato”. Ma spesso anche queste accortezza cadono nel vuoto. Il lupo caccia i cani, sebbene non siano la sua preda abituale. I motivi, la rivalità territoriale, la competizione per le risorse alimentari. I cani più a rischio sono i quelli da caccia o da compagnia in ambienti rurali. In Italia il fenomeno è in crescita. Nella nostra provincia scenari che non si erano mai visti. Daniele Ceccarello, associazione cacciatori veneti, il primo a denunciare l’aggressione di cani da parte dei lupi, sta cercando di avvertire tutti i cacciatori. “Quando vi trovate in zone con folta vegetazione, il mio invito è quello di prestare massima attenzione al vostro cane”.