Ferita da una carabina ai polmoni: la cagnolina Debby in fin di vita

Ferrara, 2 aprile 2025 – La cagnolina Debby, un border collie di 15 anni, libera nel cortile e il padrone Mirco Piva, infermiere all’ospedale di Cona, fuori casa per delle commissioni. Quando l’uomo, l’altro ieri, intorno a mezzogiorno, è tornato alla sua abitazione, in via Lerida a Malborghetto di Ferrara, ha trovato l’amica a quatto zampe a terra e sanguinante.

La cagnolina, infatti, era stata ferita da tre proiettili sparati da una carabina ad aria compressa. Sono servite diverse radiografie per individuare con precisione le ferite dell’animale. Alla fine, Piva ha scoperto che aveva un polmone forato. La corsa alla clinica ospedaliera per gli animali ha salvato la vita alla cagnolina.

"Presto voglio riportala a casa e mi occuperò di lei. Sono infermiere e credo di poterla accudire nella nostra abitazione. Lei fa parte della mia famiglia”.