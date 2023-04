Cane ucciso a fucilate a Ferrara: assolto il padrone

Codigoro (Ferrara), 15 aprile 2023 – Assolto perché il fatto non costituisce reato. Si è concluso senza colpevoli il processo a carico di un cacciatore 73enne di Bosco Mesola, finito a giudizio con l’accusa di aver ucciso a fucilate il proprio cane abbandonandone la carcassa in un canale alle porte di Codigoro. Nella scorsa udienza la procura aveva chiesto la condanna del cacciatore, proponendo otto mesi di reclusione.

Ieri, il giudice ha chiuso il caso con un verdetto di assoluzione. La decisione del tribunale è stata accolta con soddisfazione dal difensore del cacciatore, l’avvocato Lorenzo Marchesini. "Il mio assistito aveva dichiarato sin dall’inizio che si era trattato di una disgrazia – ha dichiarato dopo aver ascoltato la lettura del dispositivo da parte del giudice Giulia Caucci –. Durante il processo non sono emersi elementi tali da far pensare al contrario". L’uomo, lo ricordiamo, aveva sempre detto di aver sparato per colpire una nutria con la quale il suo Breton aveva ingaggiato un combattimento.

Per delineare i contorni della vicenda bisogna fare un passo indietro fino al primo dicembre del 2019. La stagione venatoria è ormai agli sgoccioli quando una ‘doppietta’ di passaggio nota la carcassa di un cane affiorare dall’acqua di un canale. Parte subito la segnalazione alla polizia provinciale che si mette al lavoro per ricostruire l’accaduto. La prima cosa che balza all’occhio è una ferita da arma da fuoco sul corpo dell’animale. Prima di svolgere ulteriori attività a carico del padrone – subito identificato – gli agenti aspettano però qualche settimana, per vedere se all’anagrafe canina arriva la segnalazione di scomparsa del quadrupede.

Il tempo passa ma non succede nulla. A un mese dal ritrovamento, gli agenti si mettono quindi in moto ed eseguono una perquisizione a casa del proprietario del cane. Davanti alle divise, l’uomo ammette di avere sparato al Breton ma di averlo fatto nel tentativo di uccidere una nutria con la quale il suo animale stava combattendo. Insomma, un drammatico errore nel tentativo di salvare il cane. Questa versione però non convince molto la procura che lo porta a processo. Il sospetto è che il 73enne abbia soppresso il cane perché ritenuto ormai anziano e incapace di ‘servire’ adeguatamente nelle battute di caccia. Tale ricostruzione sembra però non aver convinto il tribunale, che ha assolto l’imputato.