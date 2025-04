"Cani a Santa Bianca, situazione sotto controllo"

"La situazione dei cani di Santa Bianca non è affatto ‘arenata’". A dirlo è il comandante della polizia locale Stefano Ansaloni. L’Amministrazione comunale di Bondeno c’è. "Fin dal primo momento, abbiamo agito in stretta sinergia con l’Ausl, i carabinieri Forestali e l’Oipa per affrontare la problematica in maniera strutturata e definitiva". Ansaloni, interviene per fare chiarezza sulle azioni intraprese e sui piani futuri, in risposta alle preoccupazioni espresse in questi giorni dalle volontarie animaliste. Ricorda l’esistenza di un piano di rientro ben definito: "È stato concordato un piano dettagliato che prevede il divieto assoluto di introdurre nuovi cani nella struttura – assicura –. L’obiettivo primario è riportare la situazione, entro alcuni mesi, a livelli assolutamente accettabili e gestibili". Rassicura poi sul benessere degli animali: "Per garantire che non vi siano decadenze nella qualità della vita dei cani presenti – sottolinea – vengono effettuate verifiche cicliche con la partecipazione di tutti gli organi preposti". Poi aggiunge: "Quel luogo e la persona sono costantemente monitorati. Effettuiamo ispezioni periodiche per assicurarci che vengano rispettate scrupolosamente le prescrizioni impartite dai tecnici e dai veterinari". Un punto cruciale evidenziato dal comandante è il divieto imposto. "Vige un’ordinanza del sindaco che vieta categoricamente l’introduzione di ulteriori animali rispetto a quelli già presenti – dice perentorio –. Si tratta di una situazione che deve progressivamente esaurirsi, confidando nella collaborazione della persona affinché i cani vengano adottati". Non è tutto. "Ci siamo dati un orizzonte di breve-medio termine, entro la seconda metà dell’anno – conclude –. La persona responsabile dovrà ridurre il numero degli animali, favorendone l’adozione. In caso contrario, valuteremo le misure più opportune da intraprendere".