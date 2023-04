Cani abbandonati, un fenomeno che si ripete

Cani soli. Argo non lo vuole più nessuno. La famiglia dice che "non va d’accordo con loro" e che nel contesto, "non c’è posto per lui". E’ una cane di media taglia, ha il microchip, è regolarmente registrato. Il proprietario l’ha portato al canile di Ferrara, seguendo un abbandono ‘protetto’ , utilizzando le linee della legge regionale che consente di rinunciare al cane di proprietà e che, sui passi del regolamento che il comune di Bondeno ha deciso da qualche anno di mettere in atto _ per evitare ‘abbandoni troppo facili’ ma anche per garantire la sicurezza dell’animale – affida l’amico a quattro zampe alla Lega del cane di Ferrara. Sperando che qualche ‘buon cuore’, appena possibile, lo adotti. Il Comune di Bondeno infatti chiede a chi rinuncia al cane di proprietà 250 euro, a meno che la famiglia non sia davvero indigente. La burocrazia ha scritto, sugli atti pubblici e sull’Albo pretorio, il trasferimento di Argo al canile. E’ solo una delle diverse storie. "A volte succede – conferma l’assessore Ornella Bonati - . Quest’anno è il primo cane il cui proprietario ha rinunciato. Mediamente negli anni sono circa due o tre le situazioni di questo genere. Si tratta principalmente di cani aggressivi, cani di persone decedute. Le storie e le situazioni, sono tante e diverse". C’è chi abbandona ma c’è anche chi aiuta ad aprire una strada di adozioni: "C’è una volontaria in particolare – conferma il comandante della Polizia Locale Stefano Ansaloni – che riesce, con garbo e silenziosamente, a costruire contatti tra i cani ospitati alla Lega del Cane e le famiglie. E le adozioni riescono. Ci siamo trovati poi , in questi ultimi anni – racconta – di fronte ad una sensibilità e ad un senso civico dei cittadini molto più alta che negli anni precedenti. Adesso, chi ci chiama per indicarci un cane abbandonato sulle strade o nelle campagne, in genere è già riuscito a richiamarlo all’interno del proprio cortile o di fienile, in modo che all’arrivo dei volontari della Lega del Cane la situazione sia meno drammatica. C’è addirittura chi l’ha trovato e chiede di poterlo tenere". Resta il fatto però, che in un territorio vasto come Bondeno, c’è chi ancora abbandona cani. "Alla Lega del cane – spiega la Bonati - abbiamo in questo momento 16 cani. È la spesa per il Comune del loro mantenimento è determinante dal costo giornaliero di 3,50 euro, per i giorni complessivi di permanenza".

Claudia Fortini