Cani antidroga in zona fiera. È fuggi-fuggi

Controlli mirati alla prevenzione dei fenomeni di disagio, di spaccio e di guida in stato d’ebbrezza. E’ positivo il bilancio del corpo di Polizia Locale Terre Estensi per il servizio realizzato nelle ultime sere in zona Fiera, che oltre all’ordinaria attività di viabilità, ha previsto l’utilizzo delle unità cinofile per prevenire l’introduzione di sostanze stupefacenti alla manifestazione in corso di svolgimento. L’esito dell’attività è di 3 casi di violazione per detenzione di stupefacenti per uso personale e qualche rinvenimento di confezioni di cannabinoidi gettate a terra, verosimilmente quanso sono apparsi i cani antidroga.

"La vicinanza della Polizia Locale ai cittadini si misura anche attraverso questi servizi – dichiara l’assessore comunale alla Sicurezza Cristina Coletti –, volti a controllare i fenomeni di disagio che purtroppo sono una piaga diffusa su tutto il territorio nazionale. Queste attività sono fondamentali per offrire ai giovani spazi di divertimento sicuri, prevenendo situazioni di rischio dell’incolumità legate a comportamenti illeciti. C’è soddisfazione per come non si siano registrati particolari episodi, nonostante il grande afflusso all’evento. Grazie ai giovani partecipanti per avere dimostrato maturità e agli agenti per il loro operato, a tutela della sicurezza di ognuno". Non c’è stato nulla da registrare, infatti, per i controlli con l’etilometro, disposti per prevenire e reprimere eventuali condotte illecite dovute alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Per i risultati ottenuti dai controlli effettuati dalla Polizia Locale, la prova può dirsi superata.