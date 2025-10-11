Cani di razza, niente frode. Assolti i due allevatori

In quell’allevamento rimasto a lungo al centro di una bufera mediatica e giudiziaria non si è consumata nessuna frode. A stabilirlo è stato il giudice Giuseppe Palasciano che, al termine di un lungo e complesso processo, ieri pomeriggio ha assolto entrambi gli imputati, marito e moglie responsabili di un allevamento di cani di razza di Portomaggiore. I due (assieme ad altri due imputati, usciti però di scena già dall’udienza predibattimentale) erano finiti sotto inchiesta con l’accusa di frode nel commercio. I fatti al centro del procedimento risalgono al periodo tra il 2019 e il 2020. Numerosi i capi di imputazione che venivano contestati a vario titolo. Stando alle accuse, i due avrebbero venduto cuccioli di razza, assicurandone pedigree e buona salute sebbene si trattasse – questa la tesi della procura – di animali tutt’altro che sani.

Alcuni di essi, sempre seguendo le imputazioni, sarebbero stati affetti da gravi problematiche di salute, al punto che uno sarebbe addirittura deceduto poco dopo l’acquisto. Si parla di esemplari di Cavalier king, Labrador, Bovaro del Bernese, Bulldog francese e Golden retriver ceduti per somme tra i mille e i duemila euro, ma con caratteristiche, secondo le contestazioni mosse agli allevatori, diverse da quelle dichiarate. Il processo per quei fatti ha avuto uno svolgimento lungo e complesso, con circa 25 tra testimoni e consulenti che si sono susseguiti in aula. In sede di discussione, la procura aveva chiesto la condanna per entrambi gli allevatori, un anno e mezzo per il marito e uno per la moglie. Le difese, sostenute dagli avvocati Giampaolo Remondi e Paolo Baghetti, hanno invece insistito per l’assoluzione. Alla fine, il giudice ha accolto le istanze delle difese e ha assolto entrambi gli imputati. "Sono molto soddisfatto – ha dichiarato l’avvocato Remondi, dopo aver ascoltato il verdetto al termine di oltre due ore di arringa –. È stata resa giustizia a un allevamento d’eccellenza che non meritava il clamore mediatico dovuto soprattutto a un blog dal quale i nostri assistiti erano stati presi di mira. Un blog che ha influenzato tante persone offese, le quali hanno ritenuto di essere state raggirate. In realtà non era stato commessa alcuna irregolarità".

Di parere opposto l’avvocato Lorenzo Becucci, difensore di parte civile. "Non è la sentenza che ci aspettavamo – ha dichiarato dopo la lettura del dispositivo –, ora speriamo che la procura faccia appello. Nel caso ci accoderemo anche noi. Ci sembrava che il fatto contestato fosse stato provato nel corso della lunga istruttoria. Ora attendiamo le motivazioni".

Federico Malavasi