Cani e bimbi a rischio: "Allarme nell’area verde. Sos esche avvelenate"

Torna l’allarme esche avvelenate. Sono state ritrovate nell’area verde tra via delle Fiere e via Padova, che per questo motivo è stata interdetta. Il fatto è avvenuto venerdì mattina a seguito della segnalazione di un cittadino che le ha notate portando a spasso il proprio cane. Una pattuglia della polizia locale si è immediatamente portata sul luogo, attivando così con tempestività il protocollo operativo previsto in caso di esche. L’area è stata delimitata con transenne e sono stati apposti avvisi sul potenziale rischio. È stato inoltre avvisato il servizio veterinario dell’Ausl. Nel corso del sopralluogo sono state individuate tre esche presumibilmente avvelenate, le quali sono state prelevate, sigillate in idonei sacchetti di plastica e consegnate all’Istituto territoriale zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia, con sede in via Modena, per permettere gli esami del caso nel laboratorio analisi. Tutto il materiale è stato repertato e fotografato anche dagli agenti che stanno portando avanti l’indagine, al momento contro ignoti, al fine di individuare gli eventuali responsabili.

Nei prossimi giorni la zona sarà sottoposta ad un’accurata bonifica. Dal comando di Polizia locale si evidenzia che: "I fenomeni di questo genere possono svilupparsi di frequente nel quadro di dissidi tra vicini nella gestione degli spazi destinati agli animali domestici, oppure per ritorsione verso i proprietari che non raccolgono le deiezioni o lasciano liberi cani di grossa taglia. Purtroppo la vittime di una simile ritorsione spesso diventa un animale d’affezione o un animale selvatico. Il fatto che gli spazi siano frequentati anche da bambini, che possono entrare in contatto con le esche, trasforma queste condotte in atti criminali. La raccomandazione che si fa ai cittadini è di segnalare immediatamente alle forze di polizia questi episodi".