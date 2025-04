"Cani maltrattati, situazione in stallo. Vanno sequestrati tutti gli animali"

Maltrattamenti dei cani a San Bianca di Bondeno. A distanza di quattro mesi le volontarie chiedono cosa si stia facendo dopo il blitz e l’ordinanza del sindaco. "Ad oggi, la signora non potrebbe detenere più di 20 cani, ma pare ne abbia ancora tra i 25 e i 30 tra capannone e garage" denunciano le volontarie. "Sembra che, dopo lo slancio iniziale, la situazione si sia nuovamente arenata". Le volontarie lanciano un appello accorato: "Cosa si sta ancora aspettando per sequestrare tutti gli animali e magari interdire alla signora Marchesi la detenzione degli stessi? Come mai, dopo l’ordinanza di sgombero di anni fa, mai fatta rispettare e che sembra averla quasi legittimata a continuare questo traffico di cani, ci si è nuovamente bloccati?". La loro richiesta è chiara: giustizia per gli animali e un intervento decisivo per porre fine a questa sofferenza. "In questi anni abbiamo imparato com’è l’operato di Valeria Marchesi" insistono. Con queste parole cariche di amarezza, un gruppo di volontarie locali ha rotto il silenzio su una situazione di presunto maltrattamento e incuria ai danni di numerosi cani, sfociata in una manifestazione di protesta lo scorso 17 novembre. Le donne, che preferiscono rimanere anonime per timore di ripercussioni, hanno raccontato una realtà fatta di sovraffollamento, mancanza di igiene, cibo insufficiente e decessi sospetti". La signora ha iniziato con piccoli stalli, ma la sua ambizione l’ha portata a prendere sempre più cani, a discapito del loro benessere" spiegano le volontarie. "Inizialmente li ospitava a casa e , poi ha affittato un terreno in aperta campagna, allestito in modo abusivo con recinzioni fatiscenti e pochi ripari inadeguati per il numero crescente di animali". Il racconto delle volontarie dipinge un quadro inquietante di un sistema volto al profitto più che alla cura degli animali: "Si faceva arrivare cani dal sud tramite staffette, anche 5-10 a settimana. Chiedeva soldi per stalli non regolamentati e affidava i cani, spesso fobici e terrorizzati, a chiunque pur di incassare. Più ‘ne smerciava’, più guadagnava". La situazione, secondo le testimonianze, è rapidamente degenerata: "Lo spazio è diventato insufficiente, con 4-5 cani per recinto. Il cibo scarseggiava, la pulizia era impossibile da garantire e la sicurezza inesistente, con continui episodi di cani fuggiti sulla strada". Le volontarie sottolineano anche la sofferenza psicologica degli animali: "Non uscivano mai dai recinti, erano troppi, mal gestiti, senza cibo a sufficienza e nessuna socializzazione". Nonostante le segnalazioni e persino un’ordinanza di sgombero rimasta inascoltata, la situazione è peggiorata con l’acquisto di un ulteriore terreno con casa e capannone.

Claudia Fortini