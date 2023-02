Cani randagi, continua il servizio La giunta rinnova l’accordo

È stato rinnovato anche per quest’anno l’affidamento alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane - sezione di Ferrara del servizio di cattura 24 ore su 24, trasporto, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi o vaganti eo incidentati, incustoditi eo rinunciati del Comune di Copparo, con messa a disposizione del canile. Il Comune, che non dispone di una struttura propria per il ricovero degli animali, assolve così al compito istituzionale di assicurare la gestione del servizio di ricovero e la custodia dei cani e i servizi connessi. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane non solo rappresenta la struttura più vicina al territorio comunale, ma nel precedente biennio di collaborazione ha sempre manifestato particolare cura e attenzione nello svolgimento del servizio. Attualmente sono 15 gli amici a quattro zampe provenienti dal Copparese.