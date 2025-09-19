Canne e alcol prima della scuola. I presidi: "Cani antidroga in aula. Blitz concordato con i genitori"

"Bene, benissimo tutte le iniziative, e sono veramente tante, che facciamo per spiegare agli alunni i rischi delle dipendenze. Ma non possiamo tollerare che si entri a scuola ubriachi o magari con la droga nascosta negli zaini. E così l’anno scorso, in accordo con i genitori, ho chiamato le forze dell’ordine. Ho chiesto esplicitamente di fare i controlli con i cani all’interno della scuola, in alcune aule dove avevamo riscontrato episodi preoccupanti", Marianna Fornasiero, dirigente scolastica dell’istituto Einaudi, interpreta da sempre in maniera molto concreta il suo ruolo. Poco spazio alle parole, decisa quando si tratta di far rispettare quelle che sono le regole più elementari del mondo della scuola. E’ arrivata la polizia, ha fatto un sopralluogo e fortunatamente non è stato trovato nulla. "Ma è stato un grande deterrente nei confronti dei ragazzi, certe situazioni sono sparite. E quest’anno sono pronta a chiamarli di nuovo. Come del resto sono sicura fanno anche i miei colleghi", annuncia. La dirigente ha mandato una comunicazione ai genitori. "Ho spiegato loro – precisa – che intendevo rivolgermi alle forze dell’ordine, c’erano alcune situazioni preoccupanti. Andavano affrontate. I genitori mi hanno ringraziato". Due anni fa un controllo, sempre con i cani antidroga, all’esterno dell’istituto. Lo scorso anno invece la polizia è entrata con le unità cinofile e ha controllato corridoi, bagni, aule. "Si cerca di capire il disagio che alcuni ragazzi provano, non li lasciamo soli, contattiamo le famiglie, ci sono vissuti e percorsi a volte difficili, dolorosi. Ma la droga, ubriachi a scuola non si va". Gli anni più a rischio sono gli ultimi due delle medie e i primi due – il biennio – delle superiori. "Sì, in alcuni casi ci siamo accorti che in aula c’erano ragazzi sotto l’effetto di sostanze. I professori segnalano subito, stanno loro accanto, vengono chiamati i genitori". Succede nei tecnici, succede nei licei. "Alcuni psicologi mi hanno raccontato che ci sono casi allarmanti, con la diffusione di droghe pesanti".

Davanti agli istituti, nelle aule, sulle corriere. Anche i trasporti sono un ’luogo’ sensibile. Pierlia Stimolo è da anni dirigente scolastica dell’alberghiero Brindisi, a lido degli Estensi. "Ritengo – precisa – che nella città ci siano dinamiche più articolate, maggiori i rischi. Nel nostro istituto i ragazzi osservano comportamenti corretti. Magari ci sono segnalazioni che arrivano dagli autisti dei bus, ma sono segnalazioni sporadiche. Ricordo alcuni anni fa una lite sull’autobus per una ragazza, questioni di gelosia. Ripeto, credo che la provincia abbia dinamiche meno complesse da quelle che si vivono in una città. Comunque, meglio incrociare le dita".