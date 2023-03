Canneto in fiamme, c’è l’ombra del piromane

Fiamme altissime, una nube di fumo nero visibili addirittura da Bondeno e un canneto avvolto dal fuoco ieri tra Sant’Agostino e San Carlo, tra l’argine e le acque del Cavo Napoleonico, in quell’alveo del grande canale che evidentemente continua a non essere risparmiato da persone senza scrupoli che non hanno rispetto dell’ambiente e del territorio.

La zona si trova circa a metà tra il ponte delle Vele e il ponte che incrocia San Carlo. Uno specchio d’acqua sul quale ieri si sono riflesse lingue di fuoco. Dai canneti spontanei il vento che soffiava nella zona a quell’ora innescava e diffondeva l’incendio. Su un fronte di fuoco che ha superato i cento metri, ci sono stati più di 1.600 metri quadrati di canneto andati bruciati, in un alveo che è stato divorato dalle fiamme. Fermato, bloccato, contenuto e spento, solo grazie al lavoro intenso e coordinato dei vigili del fuoco di Cento con il supporto del della squadra di turno del distaccamento volontario di Bondeno. La segnalazione di un passante è scattata intorno alle 11. Uomini e mezzi sono stati impegnati per ore ad arginare le fiamme in un luogo, vicino all’alveo, dove è complesso arrivare con i mezzi di soccorso. Ma i pompieri ci sono riusciti. Hanno operato su estremità diverse, partendo dall’esterno, procedendo con le squadre da punti diversi che in questo modo impedivano alle fiamme di espandersi, fino a raggiungere la metà perfetta che per i vigili del fuoco ha indicato la fine e lo spegnimento dell’incendio. Da qui la messa in sicurezza dell’area.

Tra l’argine e lo specchio d’acqua fortunatamente, non è zona di pericoli per case e persone che non ci sono, ma l’obiettivo è stato quello di impedire che si propagasse. Il vento infatti, purtroppo, incitava le fiamme. Impossibile parlare di autocombustione in questi tempi dell’anno e nelle attuali situazioni atmosferiche. C’è chi abusa e maltratta un angolo di pianura che potrebbe scorrere tra l’ingegneria idraulica e le bellezze naturalistiche. Bracconieri che avevano bisogno di distruggere le prove o malintenzionati che si divertono a seminare danni? Non c’è per ora una risposta ma solo tanti dubbi.

Claudia Fortini