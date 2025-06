Canneviè, vince Piasentini

Piasentini e Pelosi protagonisti all’oasi Canneviè, in una cornice suggestiva. Si è tenuto domenica mattina l’evento podistico denominato 21° memorial ‘Ebelardo Simoni-trofeo Volano Borgo Antico’ tenuto nella suggestiva area naturalistica in località di Volano. La manifestazione è stata organizzata da Uisp comitato di Ferrara, con la collaborazione dell’associazione ‘Volano Borgo Antico’ di Codigoro e il patrocinio del Comune di Codigoro. Il ritrovo dei partecipanti è stato all’interno dell’area dell’oasi di Cannevié sulla SP54 a Volano. I primi a partire sono state le categorie giovanili con la mini podistica sulla distanza dei 400 metri, poi gli esordienti, cadetti e ragazzi sulla distanza dei 1500 metri.

Al termine è stata la volta della gara adulti e camminata sulla distanza dei 6km. Il percorso era un tracciato misto tra strade bianche e in parte sull’asfalto. Nel dettaglio dopo un giro di 400 metri all’interno dell’area d’ingresso dell’oasi Cannevié, poi alla ‘torre della finanza’, altro tratto arginale fino all’ingresso nell’oasi naturalistica. Da qui tra i ‘reletti vallivi’ ed i specchi d’acqua delle valli interne all’oasi, attraverso alcuni ponti in legno fino all’arrivo.

La preparazione del percorso è stata a cura di Gabriele Gardellini e dei volontari dell’associazione ‘Volano Borgo Antico’ che hanno anche predisposto il ristoro finale per tutti i partecipanti. La cronaca della gara ha visto fin da subito al comando guidato da Marco Piasentini che è riuscito a tenere a distanza gli inseguitori. Al termine si sono svolte le premiazioni degli assoluti maschili e femminili, oltre a quelli di categoria e delle giovanili, era presente la famiglia Simoni. Il podio maschile con primo posto per Marco Piasentini (Quadrilatero) con il crono finale di 23.10, precedendo Federico Pozzato (GP Porto Tolle) 23.24 e terzo Filippo Lucchesi (GP Parco Alpi Apuane) 23.52.

Tra le donne vittoria in solitaria per Valentina Pelosi (EuroAtletica 2002) con il miglior tempo di 25.20, seconda Valentina Venturi (Podistica Pontelungo Bologna) in 28.08 terza Zhivani Drita (Faro Formignana) 28.35. La classifica della società più numerose è stata vinta da Quadrilatero, Corriferrara, Avis Taglio di Po, Running Club Comacchio, Invicta Copparo, Podisti Porto Tolle, Atletica Delta Ferrarese, Salcus e Faro Formignana.

Mario Tosatti