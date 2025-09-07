"Cannolicchi, pronti a raccoglierli". E scoppia la grana delle concessioni

Loro sono già pronti, hanno modificato un po’ le rasche (come grandi rastrelli) che già si usano per andare a vongole. E, scafandri e tute di gomma, aspettano il via libera per raccogliere i cannolicchi. Aspettano da anni. E intanto sotto gli occhi distese di gusci, cannolicchi morti e spiaggiati. Soffocati per la mancanza d’ossigeno sul fondo del mare, preda dei granchi blu.

"E’ una vergogna, abbiamo chiesto di pescarli visto che specialmente noi del consorzio Treponti non riusciamo a difendere gli allevamenti di vongole dal granchio blu a causa dei fondali alti. Ma i nostri dirigenti in regione sono più contenti se chiudiamo in massa le partite Iva", un atto d’accusa quello di Davide Pozzati dettato dalla grande crisi che la pesca attraversa, cooperative e consorzi alzano bandiera bianca. Ma loro sono pronti. Come Alberto e Giacomo, che hanno già predisposto una rasca per le vongole detta anche ‘tellinaro’. Si tratta di un rastrello con una rete, per raccogliere molluschi su fondali sabbiosi. L’attrezzo è stato realizzato sul modello dell’idrorasca per le vongole. "Basta apportare alcune modifiche ed è perfetto per i cannolicchi. E invece eccoli lì, spiaggiati, morti per anossia, mangiati dai granchi blu", sbotta Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "I cannolicchi che noi mangiamo vengono dall’Inghilterra. Una follia – tuona –. Sono anni che mi batto per dare il via libera a questa attività ittica che sarebbe un aiuto in un momento così drammatico. Niente da fare". Una ricchezza in balia di pirati delle spiagge che fanno man bassa. "Ho chiesto al servizio di economia ittica della regione di dare il via alla pesca del cannolicchio. Mi hanno risposto che serve una sperimentazione di 18 mesi. Costa 10mila euro, uno spreco di denaro". E intanto scoppia un’altra grana. La foto è simbolica, alcuni pescatori che sorreggono un telo per le vongole. Per loro un miraggio a causa dei costi faraonici delle concessioni nei canali interni. Cinquanta mila euro contro i 5mila per gli allevamenti in mare. Un salasso che taglia le gambe, un costo insostenibile per chi vive l’invasione dei granchi blu. "L’acquacoltura nelle acque interne rischia di scomparire se la Regione non interverrà per garantire condizioni di lavoro eque". Così Gianella e i parlamentari Mauro Malaguti e Cristina Almici. Annuncia di voler portare in Regione il tema dei costi concessori sproporzionati che gravano sugli allevamenti di vongole nei canali di Comacchio. "Oggi – spiega – il consorzio Tre Ponti si trova a dover affrontare un paradosso. Mentre in mare il canone annuo per le concessioni è di 5mila euro, nelle acque interne lo stesso tipo di attività arriva a costarne 50mila. Un costo che in questo momento di crisi rischia di spingere gli operatori ad abbandonare l’allevamento nei canali interni". Da qui l’appello: "La Regione approvi la legge che equipara l’aliquota entro l’anno".