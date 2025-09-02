“Cannolicchi, spolpati dai granchi blu”

Goro (Ferrara), 2 settembre 2025 – Il granchio blu, il maltempo che ha devastato gli allevamenti di vongole e la nuova emergenza, i cannolicchi obiettivo di gruppi organizzati che fanno razzia clandestinamente sulle spiagge e li immettono sul mercato. “Mentre i pescatori non possono raccoglierli, follia della legge”, spiega Fausto Gianella, consigliere regionale di Fd’I.

Galeazzo Bignami, Fausto Gianella e Marco Lisei

Ieri mattina i vertici di Fratelli d’Italia hanno fatto un sopralluogo a Goro e incontrato i pescatori. Il tour nella sacca per verificare l’arrivo dei fondi governativi, salvagente per rispondere alla crisi causata dal granchio blu. Con l’annuncio, probabilmente nella finanziaria, di nuovi stanziamenti.

Alla visita Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia, sottosegretario per le Infrastrutture; Marco Lisei, senatore, e lo stesso Gianella che ha guidato la delegazione. “I fondi del governo sono arrivati, altri ne arriveranno per dare una risposta ai pescatori. Mentre noi incontriamo la nostra gente, il Pd sta nei palazzi, assiste alla più grande crisi che la pesca attraversa”. “La costa ferrarese non verrà abbandonata”, l’assicurazione.

Perdita economica in un momento in cui la crisi del granchio blu ha messo in ginocchio la filiera delle vongole

Gianella torna sul tema dei cannolicchi: “È paradossale che una risorsa sia preda di gruppi improvvisati o del mercato nero, mentre i pescatori professionali, quelli che rispettano le regole, non possono raccoglierli. È una perdita economica enorme in un momento in cui la crisi del granchio blu ha messo in ginocchio la filiera delle vongole”. Il consigliere ha filmato un tappeto di gusci di cannolicchi sulle spiagge, una distesa. “Dai granchi blu ai predoni del mare, ecco come viene buttata via una risorsa”.

La ’strage’ dei cannolicchi è dovuta anche a fenomeni di anossia. “C’è poco ossigeno in mare e così muoiono, questo si è verificato quando c’è stato quello sbalzo dal gran caldo alla mareggiata che ha portato a riva i ’cadaveri’”, spiega Mattia Lanzoni, ricercatore Unife.