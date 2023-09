Canoa club, dopo il rogo la rinascita: "Siamo pronti a ricostruire la sede"

Canoa club al rush finale e intanto i soci, per amicizia e solidarietà ad un progetto che li unisce, domenica primo ottobre si ritrovano nel parco, intorno a quella che era la loro sede andata in fumo due anni fa ma in vista di essere ricostruita. "Stiamo attendendo la scadenza dei termini per la paesaggistica vincolata ad un parere della Sovrintendenza prevista per fine mese – annuncia il sindaco Simone Saletti – poi, se non ci sono osservazioni, potremo procedere con la gettata delle fondamenta e il successivo posizionamento della struttura che, per precisa richiesta degli enti preposti, deve essere amovibile. Ma sarà efficiente e funzionale". L’obiettivo è evidente "Avere la nuova sede operativa – dice Saletti – alla prossima stagione". I 140 mila euro necessari sono già in bilancio. Nella notte di Natale di due anni fa, la sede del club, fondato quarant’anni fa, fu interamente distrutta da un incendio dalle cause ancora non ben chiare. All’indomani due soci fondatori, Paolo Ferrarini e Raul Cassetti posarono un tricolore davanti alla sede distrutta ad indicare la forza e l’impegno del club, insieme all’amministrazione comunale, per arrivare alla ricostruzione. "Tutta la parte progettuale è stata fatta a quattro mani con il Canoa club – aggiunge il sindaco – l’obiettivo è restituire una sede idonea all’utilizzo di un’associazione sportiva che davvero se lo merita e che si ritroverà ad essere proprio sul percorso della futura pista ciclabile che connetterà Poggio Renatico, Terre del Reno e Bondeno, scorrendo parallela al Cavo Napoleonico, alla Destra Po". "Siamo in una trentina di soci – conferma il presidente Fabio Ferretti – che credono fortemente in questo progetto. Anche senza sede, grazie al deposito, abbiamo le canoe e si scende a pagaiare nel fiume, e soprattutto, abbiamo sempre continuato ad incontrarci in amicizia".

Claudia Fortini