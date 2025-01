Canoa club, incendio nella notte. Una casetta distrutta dal rogo

VIGARANO PIEVEIncendio nella notte, tra lunedì 30 dicembre e l’ultimo giorno dell’anno, in una delle casette gestite dal Canoa Club Ferrara, che si affacciano sul lago dell’Oasi di Vigarano Pieve. Sono una decina. Nella notte le fiamme hanno avvolto e distrutto una delle casette di legno che si affacciano sul lago e che a quanto pare era adibita a sauna. Probabilmente una stufa era stata lasciata accesa o comunque non era stata seguita nelle fasi di spegnimenti e di messa in sicurezza tanto da innescare le fiamme. L’origine comunque non è dolosa ma accidentale. Nulla centra il bar vicino, i cui titolari sono comunque arrivati immediatamente sul posto.

L’allarme era stato dato ai vigli del fuoco da alcuni ragazzi, che mentre stavano passeggiando con gli amici, avevano notato da lontano, nel buio, le fiamme alzarsi. Il luogo, che è un incanto, si trova vicino alla pista ciclabile che collega Bondeno a Ferrara, e si affaccia su un meraviglioso specchio d’acqua, ricavato da una cava di sabbia, gestito dal canoa club. Nell’incendio sono state danneggiate anche altre due casette di legno vicine a quella che è andata a fuoco. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, impegnati a spegnere le fiamme. Sono stati impegnati i vigili del fuoco allertati dalla centrale di Ferrara e i volontari del distaccamento di Bondeno. Un lavoro durato più di tre ore ma che ha permesso di salvare le casette d legno vicine. Non ci sono stati feriti né altri danni. A quell’ora il luogo era completamente deserto.

cl.f.