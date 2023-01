"Canoni demaniali, aumenti del 25%"

"Tempi duri per le imprese di acquacoltura e per le cooperative di pesca che operano sul suolo demaniale. Per il 2023 è previsto un adeguamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime che segnano un aumento del +25,15%". A renderlo noto è l’Alleanza delle Cooperative Pesca che non nasconde la propria preoccupazione per "un salasso insostenibile e ingiustificato con aumenti più del doppio rispetto all’inflazione che sfiora il 12%". In base alle nuove tabelle, sottolinea la cooperazione, la misura minima del canone è di 3.377,50 contro i 2698.75 del 2022: "Una corsa al rincaro - ricorda la cooperazione - partita già nel 2020 anno in cui si è passati da un importo minimo di 361,89 a 2.500 euro. Occorre invertire rotta, riducendo gli aumenti dei canoni alla luce anche del peso che devono affrontare le imprese ittiche per far fronte dell’aumento dei costi energetici". L’aumento dei canoni per le concessioni demaniali marittime è stato comunicato da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Un tema che riguarda sia il settore della pesca e dell’acquacoltura, sia quello degli operatori balneari. In una nota congiunta, il presidente del Sindacato Italiano Balneari Antonio Capacchione e il presidente di Fiba Confesercenti Maurizio Rustignoli avevano commentato come l’aumento fosse "ingiustificato e ingiusto", invitando il governo ad una revoca o ad una sospensione del provvedimento.