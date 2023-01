"Canoni spiagge, arriva l’ennesima stangata"

Sta facendo discutere la comunicazione giunta dal Ministero delle Infrastrutture riguardo l’aumento del 25,15% dei canoni demaniali marittimi. Una stangata che interesserebbe, tra gli altri, le imprese balneari titolari di concessioni demaniali. "Si tratta di un provvedimento ingiustificato e ingiusto – spiegano in una nota congiunta Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio, e Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba-Confesercenti -. Ingiustificato perché è più del doppio dell’indice Istat registrato nel 2022 (11,5%) e più del triplo dell’inflazione (8,1%). Ed è ingiusto perché esaspera un meccanismo di determinazione dei canoni sbagliato (in quanto non parametrato all’effettiva redditività dell’area oggetto di concessione), e disincentivante rispetto agli investimenti per il potenziamento dei servizi balneari". Da parte delle due associazioni, verrà chiesta una revoca del provvedimento "e, comunque, la sua sospensione in attesa di un opportuno e doveroso riordino dei criteri di determinazione dei canoni che li renda giusti ed economicamente sopportabili". Inoltre, è stata avanzata la richiesta di un tavolo di confronto al governo. Anche dal territorio comacchiese si levano voci di preoccupazione. "Questo aumento, come formulato – afferma Luca Callegarini (Confesercenti Delta) – rischia di ripercuotersi sulle imprese, che già debbono fare i conti con maggiori spese dettate dal ‘caro energia’. È normale che vi siano rivalutazioni dei canoni demaniali, ma il metodo e un aumento di tale portata non sono accettabili". Secondo Callegarini, inoltre, è necessario che venga realizzata una mappatura delle spiagge, in maniera tale che i canoni tengano conto della valenza turistica delle spiagge: "Il rischio, altrimenti, è che vi sia un aumento generalizzato su tutti, indipendentemente dall’introito che può avere una località rispetto ad un’altra di maggior richiamo".

Sempre sul fronte balneari, si attendono novità sul nodo delle concessioni da parte del governo. A febbraio dovrebbero essere presentati uno o più decreti attuativi sulla materia. Nei giorni scorsi è stato annunciato da Forza Italia (attraverso il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri) un emendamento al Decreto Milleproroghe, nel quale chiedere una proroga delle concessioni e rinviare le gare, in modo tale che vi sia maggior tempo per maggioranza e governo di affrontare l’annosa questione, avviando altresì un negoziato con l’Unione Europea.

Valerio Franzoni