’Canoro Festival’ per valorizzare i talenti

La Young Club Goro è pronta a dar vita alla prima edizione del "Goro Paese Canoro Festival", un nuovo evento dedicato alla valorizzazione dei talenti musicali del territorio, che si terrà al Teatro "Rolando Ricci" di Goro nei giorni 10, 11 e 12 aprile. Il festival, patrocinato dal Comune di Goro, vedrà protagonisti quindici cantanti locali che interpreteranno celebri brani della musica italiana e internazionale, spaziando dai Måneskin a Elisa, da Ligabue a Massimo Ranieri e Cher.

L’evento si articola in tre serate: due semifinali (10 e 11 aprile) e una finale (12 aprile). Durante le prime due serate si esibiranno rispettivamente 7 e 8 cantanti, mentre nella serata conclusiva si sfideranno tutti i partecipanti per la vittoria finale. Le esibizioni canore saranno arricchite dalla presenza di ospiti speciali e dai suggestivi intermezzi di danza della Scuola di Danza Fly di Giorgia Sofia Ruighi. Tra le coreografie in programma, la premiata "Run Boy Run", l’energica "Telephone" e l’elegante "Heels Dance" eseguita su tacchi 12.

La conduzione delle serate sarà affidata ad Andrée Branchi e Massimiliano "Pancio" Ballerini, con la collaborazione speciale di Michael "Mike" Buttini. La regia è a cura di Giò Di Pupo. "Questo festival rappresenta un’importante occasione per valorizzare i talenti della nostra comunità e creare un momento di aggregazione attraverso la musica e l’arte - dichiara lo staff organizzativo -. Abbiamo voluto creare un evento di qualità che possa diventare un appuntamento fisso per il nostro territorio".

Le prevendite dei biglietti sono disponibili alla Cartolibreria "Magia" di Goro. Il costo del biglietto è di 10€ per serata. Tutte le serate avranno inizio alle 21.